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        Haberler Gündem Güncel TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu | Son dakika haberleri

        TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu

        TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, erkek teröristin PKK terör örgütü üyesi "Rojger" kod adlı Ali Örek olduğunun tespit edildiğini, kadın teröristin kimlik belirleme çalışmalarının ise devam ettğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 12:16 Güncelleme: 24.10.2024 - 13:06
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        TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu
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        Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ yerleşkesinde, dün 5 kişinin şehit olduğu 22 kişinin de yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerden birinin kimliği belli oldu.

        Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine dün saat 15.30 sıralarında biri kadın 2 terörist tarafından saldırı düzenlendi.

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        Saldırıda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi de yaralandı. Biri kadın 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.

        YARALILARIN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA SON DURUM

        Sağlık Bakanlığı'ndan, terör saldırısında yaralananların sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

        Bakanlığın açıklamasında saldırıda yaralanan 22 kişiden 8'inin taburcu edildiği, 14 yaralının da tedavilerine hastanelerde devam edildiği bilgisi verildi.

        TERÖRİSTLERDEN BİRİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ölü ele geçirilen teröristlerden erkek olanının PKK terör örgütü üyesi "Rojger" kod adlı Ali Örek olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

        Bakan Yerlikaya, kadın teröristin kimlik belirleme çalışmalarının ise devam ettiğini bildirdi.

        Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

        "Dün TUSAŞ’ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu.

        Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor.

        Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hiçbir terör saldırısı bizi yıldıramaz! Aziz Milletimizi sindiremez!"

        5 ŞEHİDİN KİMLİKLERİ DE AÇIKLANDI

        Saldırıda, TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.

        1 BAŞSAVCI VEKİLİ, 8 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı sonrası 1 Başsavcı vekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini açıkladı.

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