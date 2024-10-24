TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ yerleşkesinde, dün 5 kişinin şehit olduğu 22 kişinin de yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerden birinin kimliği belli oldu.

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine dün saat 15.30 sıralarında biri kadın 2 terörist tarafından saldırı düzenlendi.

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Saldırıda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi de yaralandı. Biri kadın 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'ndan, terör saldırısında yaralananların sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

Bakanlığın açıklamasında saldırıda yaralanan 22 kişiden 8'inin taburcu edildiği, 14 yaralının da tedavilerine hastanelerde devam edildiği bilgisi verildi. TERÖRİSTLERDEN BİRİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ölü ele geçirilen teröristlerden erkek olanının PKK terör örgütü üyesi "Rojger" kod adlı Ali Örek olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, kadın teröristin kimlik belirleme çalışmalarının ise devam ettiğini bildirdi. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Dün TUSAŞ’ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu.