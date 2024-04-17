Dünyanın en küçük ama en güzel ülkelerinden: Pireneler'in gizli hazinesi Andorra
Andorra, Fransa ve İspanya arasında kalan küçük bir ülkedir. Adı Türkiye'de pek bilinmese de Avrupa'da gümrüksüz alışveriş için en sık tercih edilen lokasyonlardan biridir. Sizin için doğal güzellikler cenneti Andorra'ya dair bilinmeyenleri derledik. İşte, Pireneler'in gizli hazinesi Andorra Prensliği hakkında merak edilenler…
Andorra, resmi adıyla Andorra Prensliği, Güneybatı Avrupa'da bir mikrodevlettir. Pirene Dağları üzerinde bulunan bu küçük ülke, İspanya ve Fransa arasında yer alıyor. Özellikle turistik bir yer olarak bilinen ülke doğal güzellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor. İşte, sizin için Andorra hakkında bilmeniz gerekenler!
SADECE 86 BİN KİŞİ YAŞIYOR!
468 kilometrekarelik küçük bir ülke için Andorra’nın oldukça köklü bir tarihi var. Fransa ve İspanya arasında Pireneler’e sıkışmış bir ülke de olsa bağımsızlığını korumayı başarmış bu ülke sadece 86 bin kişilik bir nüfusa sahip. Bağımsızlığına oldukça önem veren Andorra halkı, dışarıdan göç konusunda da oldukça seçici.
ANDORRA'NIN TARİHİ
Avrupa'nın en eski ülkelerinden biri olan Andorra, efsaneye göre Charlemagne'ın Andorra'yı ilk kez kendi bölgesi olarak kurduğu ilk bin yıla kadar uzanan uzun bir tarihe sahiptir. 1278'de Andorra, iki ortak prense, Foix Kontu ve Urgell Piskoposu'na ortak egemenlik veren bir güç paylaşımı anlaşması imzalanmasıyla resmen bir prenslik oldu.
ANDORRA’YA ULAŞIM NASIL SAĞLANIR?
Bugün direkt olarak Andorra’ya herhangi bir şekilde ulaşmanız mümkün değil. Ülke bünyesinde havalimanı, tren istasyonu ve denize kıyısı olmadığından ötürü herhangi bir liman bulundurmuyor. Andorra’ya ulaşım için yalnızca otobüs kullanabilirsiniz. En yakın havaalanları ise yaklaşık 200 kilometre uzaktaki Barselona ve Toulouse’da bulunuyor.
ANDORRA'DA HANGİ DİL KONUŞULUYOR?
Ülkenin resmi dili "Katalanca" olarak geçiyor. Fakat turist ziyaretlerinin de etkisiyle Fransızca, İspanyolca ve Portekizce halkta yaygın bir şekilde konuşuluyor. Aynı zamanda İngilizce bilenlerin sayısı da epey fazla.
ANDORRA'DA YAPABİLECEĞİNİZ AKTİVİTELER
Andorra, Pireneler'in arasına kurulmuş bir ülke olmasından ötürü özellikle kışları turizmde büyük bir yoğunluk yaşıyor. Kayak turizmi, dağ yürüyüşü gibi etkinlikler için Andorra'yı ziyaret eden turistlerin sayısı epey fazla.
GÜMRÜK VERGİSİ BULUNMUYOR
Andorra'nın turist akınına uğramasının en büyük nedenlerinden biri de "duty-free" yani vergisiz alışveriş imkanı sunması. Ülke yüksek ücretli markaları özellikle euro üzerinden çok daha uyguna satıyor bu nedenle her sene Avrupa'dan oldukça fazla turist bu imkandan yararlanmak için Andorra'yı ziyaret ediyor.
ANDORRA SEYAHATİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Andorra'da ülkece uyulan bir kural var, siesta saati. Ülkede 13:30 ile 16:00 arası siesta saati olarak geçiyor ve bu sürede restoranlar, marketler dahil olmak üzere her yer kapanıyor. Ayrıca Andorra'da neredeyse her yer akşam 22:30'dan sonra kepenk indiriyor.
ANDORRA VİZESİ
Andorra yeşil, gri, siyah ve bordo pasaport sahiplerinden seyahatlerinde 90 güne kadar herhangi bir vize talebinde bulunmuyor. Fakat Andorra'ya direkt uçuş bulunmadığından aktarma yapılacak ülkeler için Schengen vizesi almak zorunlu hale geliyor.
Kaynak: Nuvo Magazine, Britannica