İstanbul'da bir kadın cinayeti daha - Son dakika haberi

İstanbul'da bir kadın cinayeti daha - Son dakika haberi

İstanbul'da bir kadın cinayeti daha! İstanbul Çatalca'da, Bahattin C., tartıştığı eşi Asya C.'yi, başından silahla vurduktan sonra kendisini de vurdu. Kadın, olay yerinde hayatını kaybederken katil zanlısı koca, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.04.2024 - 13:48 Güncelleme: 17.04.2024 - 14:54 facebook

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