Oyun dünyasının geçmişine indiğimizde teknolojinin de gelişimini açıkça görebiliyoruz. Günümüzde gelinen sürece varana kadar aslında el konsollarının tarihi 1970’lerin sonlarına ve 1980’lerin başlarına kadar dayanıyor.

İlk taşınabilir elektronik oyunlar, tek bir oyun oynama kapasitesine sahip cihazlar olsa da bir devrim niteliğindelerdi. 1976 yılında Mattel’in piyasaya sürdüğü Auto Race ile oyun sektöründe farklı bir çağ açıldı.

Ticari başarıyı yakalayan ilk el konsolu olarak ise 1978’de piyasaya sürülen Merlin gösterilebilir. Bu cihaz 5 milyonun üzerinde bir satış rakamı elde etmeyi başardı. Tek oyunlulardan değişitirebilir kartuşlara geçiş ise 1979 yılında gerçekleşti. Milton Bradley tarafından üretilen Microvision farklı oyunları da oynamaya imkan tanıdı. REKLAM

1989’DA GAME BOY HAYATIMIZA GİRDİ Nintendo, 1989’da Game Boy’u piyasaya sürerek el konsolu kavramını popüler hale getirdi ve bu alanda hakimiyetini sürdüren bir marka oldu. Günümüzde hala birçok oyun cihazının atası olarak kabul edilen Game Boy ile farklı bir çağa geçiş gerçekleşti. İlk internet bağlantılı ve dokunmatik ekranlı el konsolu ise 1997’de Tiger Electronics tarafından piyasaya sürülen Game.com’du. Nintendo DS, 2004’te piyasaya sürüldüğünde, dokunmatik kontrolleri ve kablosuz çevrimiçi oyunu daha geniş bir kitleye tanıttı ve dünya çapında 150 milyondan fazla satışla en çok satan el konsolu oldu. SONY BUGÜNKÜ CİHAZLARIN TEMELİNİ ATTI Önde gelen teknoloji firmalarından Sony ise bugün incelemesini yaptığımız cihazların temelini attı diyebiliris. Sony’nin PlayStation Portable (PSP), 2004 yılında piyasaya sürüldü ve Nintendo’nun hakimiyetine meydan okuyan ilk ciddi rakip oldu.

PSP, güçlü grafik yetenekleriyle popüler bir mobil eğlence cihazı haline geldi ve PlayStation 2 ve PlayStation 3, bilgisayarlar, diğer PSP sistemleri ve İnternet ile bağlantı kurabiliyordu. Ayrıca, video ve ses oynatma gibi çok çeşitli multimedya özelliklerine sahipti ve taşınabilir bir medya oynatıcı olarak da kabul ediliyordu. PSP, oyunlar ve filmler için birincil depolama ortamı olarak optik disk formatı kullanan tek el konsoluydu. PSP, dünya çapında 80-82 milyon adet satış yaparak büyük bir başarı elde etti. Ancak PSP’nin en büyük eksiği yalnızca kendisine özel oyunları oynatabilmesi oldu ve geliştirilme sürecindeki eksiklikler yüzünden ortadan kaybolmaya mahkum oldu. REKLAM Bugün gelinen noktada, oyun dünyasının devleri, taşınabilirlik ve performansı bir arada sunan el konsollarıyla kullanıcıların kalbini kazanmaya çalışıyor. Asus, Lenovo ve Valve gibi markalar, Sony PSP ile başlayan bu trendi bambaşka bir seviyeye taşımayı başarıyor. Elbette Sony de yeniden bu trendi yakalamak için bir el konsolu duyurdu ancak Asus Rog Ally, Lenovo Legion Go ve Valve Steam Deck gibi bir depolama kapasitesi ve kendi oyun hafızasına sahip değil. Bu cihaz yalnızca PlayStation konsolunu el konsoluna yansıtarak uzaktan oyun oynama imkanı sunuyor. Asus’un Rog Ally modeli, Lenovo’nun Legion Go’su ve Valve’in Steam Deck OLED’i, ise oyun severler arasında farklı ve büyük bir heyecan yaratıyor. Her biri kendi özellikleriyle öne çıkan bu cihazlar, fiyatlarından ekran çözünürlüklerine, batarya ömründen işletim sistemlerine kadar birçok farklılık gösteriyor. WINDOWS VE LINUX İŞLETİM SİSTEMLERİ 3 cihaz da hem oyun oynama imkanı tanırken hem de içlerinde bulunan Windows ve Linux işletim sistemleri ile video izlemeden standart bir bilgisayarda yapılan birçok işlemi yapmaya imkan tanıması ile de öne çıkıyorlar. Asus Rog Ally ve Lenovo Legion Go modelleri Windows 11 işletim sistemi ile bir bilgisayarın bize sunduğu neredeyse tüm özellikleri verebilirken, word, excel gibi office öğelerinin kullanılmasından Netflix, Youtube gibi video uygulamalarının kullanılmasına kadar birçok farklı özelliği de sunuyor.