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        Haberler Dünya Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb: NATO'ya katılım ülkeyi cephe devletine dönüştürdü

        Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb: NATO'ya katılım ülkeyi cephe devletine dönüştürdü

        Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından Finlandiya, NATO'ya üyelik başvurusunu İsveç ile birlikte 18 Mayıs 2022'de yaptı. Finlandiya'nın NATO üyelik süreci, bir yıldan kısa sürede tamamlanarak İttifak'ın 74 yıllık tarihinde en hızlı ilerleyen üyelik süreçlerinden biri oldu. Finlandiya, 4 Nisan 2023'te resmen NATO üyesi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 21:03 Güncelleme: 23.04.2024 - 21:03
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        Finlandiya "cephe devletine" mi dönüştü?
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        Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, bir yıl önce NATO ittifakına katılmalarının, ülkesini bir "cephe devletine" dönüştürdüğünü söyledi.

        Stubb, komşu ülke İsveç'i ziyaret sırasında başkent Stockholm'de İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile parlamentoda ortak basın toplantısında konuştu.

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        Stubb, NATO İttifakı'na üye olmalarının, askeri Bloğun Rusya ile olan sınırını iki katına çıkardığı için ülkesini bir "cephe devletine" dönüştürdüğünü belirtti.

        Finlandiya ve İsveç'in, barışın desteklenmesinde kilit rol oynadığına işaret eden Stubb, "Kulağa paradoksal geliyor ama tam da bu yüzden güçlü ordu istiyoruz ve bu yüzden NATO'ya katıldık." dedi.

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        Stubb, NATO'ya katılmanın her iki ülke için de "Batı değerler topluluğunu benimsemenin son adımı" olduğunu kaydetti.

        Finlandiya ve İsveç'in savunmalarını NATO'ya entegre etmeleri gerektiğini vurgulayan Stubb, nükleer silahların İsveç ve Finlandiya'ya getirileceğine inanmadığını da dile getirdi.

        Stubb, ayrıca, NATO üyeliğinden bu yana İsveç ve Finlandiya'nın dış politikada daha fazla manevra alanına sahip olduğuna da dikkati çekti.

        Ev sahibi ülke Başbakanı Kristersson ise NATO'nun 31'inci üyesi Finlandiya ile 32'nci üyesi İsveç'in sadece ortak bir tarihi paylaşmakla kalmadığını belirterek, "Aynı zamanda ortak bir geleceği de paylaşıyoruz." şeklinde konuştu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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