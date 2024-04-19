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        Haberler Dünya NATO lideri Stoltenberg açıkladı: Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi verilecek

        NATO lideri Stoltenberg açıkladı: Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi verilecek

        NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya kısa süre içerisinde daha fazla yardım yapılacağını bildirdi. İsrail'in İran ve Suriye'ye saldırdığı iddialarına da değinen Stoltenberg, itidal çağrısı yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 20:06 Güncelleme: 19.04.2024 - 20:06
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        NATO'dan Ukrayna kararı
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        NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin, kısa süre içinde Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sağlama kararı aldığını duyurdu.

        NATO-Ukrayna Konseyi, savunma bakanları düzeyinde çevrim içi toplandı.

        Toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan Stoltenberg, NATO'nun, ittifak genelindeki mevcut donanımın haritasını çıkardığını ve Ukrayna'nın kullanımına sunulabilecek sistemler olduğu kanaatine vardığını söyledi.

        Stoltenberg, "Bu yüzden yakında Ukrayna'nın hava savunma yeteneklerine ilişkin yeni duyurular bekliyorum." dedi.

        Bunlar arasında Patriot sistemlerinin de olduğu bilgisini veren Stoltenberg, daha fazla detayı bu aşamada paylaşmayacağını belirtti.

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        Stoltenberg, bakanların 155 milimetrelik mühimmat, derin hassas vuruş yetenekleri ve insansız hava araçları dahil olmak üzere diğer birçok acil ihtiyaca da değindiğini dile getirerek, "Her NATO müttefiki ne sağlayacağına karar verecek. Toplantı sırasında bazı müttefikler, somut taahhütlerde bulundular ve yakın zamanda açıklanmasını beklediğim katkıları kesinleştiriyorlar." ifadelerini kullandı.

        İTİDAL ÇAĞRISI

        Stoltenberg, İsrail'in İran ve Suriye'ye saldırdığı iddialarına da değindi.

        G7 ülkelerinin çağrısına katıldığını ifade eden Stoltenberg, "Orta Doğu'da yeni bir savaş kimsenin çıkarına değil. Çatışmanın kontrolden çıkmaması hayati önem taşıyor. Bu nedenle tüm tarafları itidal göstermeye çağırıyoruz." dedi.

        G7 dışişleri bakanları, iki günlük toplantılarının sonunda kabul ettikleri ortak bildiride İran ve İsrail'i gerilimin daha da artmasını önlemek için çalışmaya çağırırken, İsrail’in Gazze'de uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukuka tam olarak uymak zorunda olduğunu vurgulamıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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