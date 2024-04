ABD'de 2 senatörden Filistin yanlısı öğrencilere müdahale çağrısı: Ulusal Muhafızlar kullanılsın

ABD Kongresi'nden 2 senatör, New York'taki Columbia Üniversitesinde devam eden Filistin yanlısı öğrenci eylemlerine karşı Ulusal Muhafız birliklerinin kullanılması çağrısında bulundu.

Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley, ABD Başkanı Joe Biden'a gönderdiği mektupta, Columbia Üniversitesindeki öğrencilerin İsrail karşıtı gösterileri nedeniyle "Amerikalı Yahudi öğrencilerin risk altında" olduğunu iddia etti.

Cotton, New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın New York polisini, Vali Kathy Hochul'un da Ulusal Muhafızları protestolara müdahale için göndermemesi durumunda Biden'ın göstericileri dağıtma görevi olduğunu savundu.

Rektör Minouche Shafik, eylemin, üniversitenin işleyişi için "tehdit oluşturduğunu" savunarak, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuştu.

Columbia Üniversitesindeki Filistin yanlısı gösteriler, New York Üniversitesi (NYU), Yale, Massachusetts Teknoloji Ensititüsü (MIT), Tufts Üniversitesi, The New School ve Kuzey Carolina Üniversitesi gibi ABD'nin diğer önde gelen okullarına da yayılmıştı.