ABD'de 2 senatörden Filistin yanlısı öğrencilere müdahale çağrısı: Ulusal Muhafızlar kullanılsın

ABD Kongresi'nden 2 senatör, New York'taki Columbia Üniversitesinde devam eden Filistin yanlısı öğrenci eylemlerine karşı Ulusal Muhafız birliklerinin kullanılması çağrısında bulundu.

Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley, ABD Başkanı Joe Biden'a gönderdiği mektupta, Columbia Üniversitesindeki öğrencilerin İsrail karşıtı gösterileri nedeniyle "Amerikalı Yahudi öğrencilerin risk altında" olduğunu iddia etti.

Hawley, mektubunda, Filistin yanlısı gösterileri "antisemitik" olarak niteleyerek, Biden'a, "Yahudi Amerikalı öğrencilerin ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için Ulusal Muhafızları ve gerekli diğer yetkilileri derhal harekete geçirmelisiniz." çağrısını yaptı.

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Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton da X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Columbia'da yeni oluşan pogromların (etnik, dini ya da siyasi nedenlerle bir gruba uygulanan şiddet) durdurulması gerektiğini." öne sürdü.

Cotton, New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın New York polisini, Vali Kathy Hochul'un da Ulusal Muhafızları protestolara müdahale için göndermemesi durumunda Biden'ın göstericileri dağıtma görevi olduğunu savundu.