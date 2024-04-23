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        Haberler Dünya ABD'de üniversitelerdeki Gazze protestoları yayılıyor

        ABD'de üniversitelerdeki Gazze protestoları yayılıyor

        ABD'de Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında geçen hafta başlayan Gazze protestosu gerginliği devam ederken benzer protestolar başka üniversitelere de yayıldı. Yale Üniversitesinde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde çok sayıda kişi gözaltına alınırken, Massachusetts Teknoloji Ensititüsü (MIT), Tufts Üniversitesi, The New School ve Kuzey Carolina Üniversitesinde de Filistin yanlısı öğrencilerin benzeri eylemleri devam ediyor

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 09:37 Güncelleme: 23.04.2024 - 09:37
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        ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında geçen hafta başlayan Gazze protestosu gerginliği devam ederken, İsrail’in saldırılarına karşı öğrenci protestoları, diğer üniversitelerde de tekrar alevlendi.

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        ABD'nin prestijli okullarından Yale Üniversitesinde öğrenciler Beinecke Plaza'da oturma eylemi başlattı.

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        Soykırımla yargılanan İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına karşı çıkan öğrenciler, Yale yönetiminden, üniversitenin İsrail ile bağlantılı "askeri silah üreten" şirketlere yatırımlarına son vermesi talebinde bulundu.

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        47 ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

        Üniversite yönetimi, bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Yale topluluğunun emniyeti ve güvenliği" gerekçesiyle polisten yardım istediğini ve eyleme son vermek istemeyen 47 öğrencinin gözaltına alındığını belirtti.

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        Yale yönetimi, söz konusu öğrencilerin ayrıca "okuldan uzaklaştırma" talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiği bilgisini paylaştı.

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        Öte yandan New York Üniversitesi (NYU) öğrencilerinin de İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı çıkmak ve Columbia'daki öğrencilere destek olmak amacıyla kampüste başlattıkları eylem devam ediyor.

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        DİĞER ÜNİVERSİTELERDE DE EYLEMLER DEVAM EDİYOR

        ABD'nin diğer önde gelen okullarından Massachusetts Teknoloji Ensititüsü (MIT), Tufts Üniversitesi, The New School ve Kuzey Carolina Üniversitesinde de Filistin yanlısı öğrencilerin benzeri eylemleri devam ediyor.

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        COLUMBIA ÜNİVERSİTESİNDEKİ OLAY

        Columbia Üniversitesinde Filistin yanlısı öğrenciler, okulun, Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

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        Rektör Minouche Shafik, eylemin, üniversitenin işleyişi için "tehdit oluşturduğunu" savunarak, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuştu.

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        Kampüse girerek oturma eylemine müdahale eden polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı. Okul yönetimi de eyleme karışan 80 civarında öğrenciye okuldan uzaklaştırma cezası vermişti.

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        Rektör Shafik'in tutumu, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmişti.

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        Rektörlük dün yazılı bir açıklama yaparak, Columbia Üniversitesinde devam eden Gazze protestoları nedeniyle derslerin bugün çevrim içi yapılabileceğini duyurmuştu.

        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

        #ABD
        #gazze
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