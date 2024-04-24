İstanbul'da konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti TCMB'nin yayımladığı Konut Fiyat Endeksi verilerine göre; şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 58,3 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 5,1 oranında azaldı. Dolar bazında hem Türkiye ortalamasında hem de İstanbul ortalamasında düşüş serisi 5. ayı gördü. İstanbul'da metrekare başına ortalama fiyat 1476.6 dolar ile Kasım 2022'den bu yana en düşük seviyeye geldi

ABONE OL