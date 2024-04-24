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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşini arkadaşıyla bastı

        Eşini arkadaşıyla bastı

        Adana'da yemek yemek için eve dönen Ahmed M, eşinin kapıyı geç açmasından şüphelenip odaları arayınca arkadaşı Memduh S.'yi mutfak tezgahının altında saklanırken yakaladı. Duruma öfkelenen koca, arkadaşını bıçakla yaraladı. Ahmed M, ifadesinde, "Eşimin üzerinde sadece tişört vardı ve iç çamaşırları yoktu. Memduh'u tezgahın altında görünce bir anlık öfkeyle bıçakladım" dedi. Gözaltına alınan Ahmed M, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 10:43 Güncelleme: 24.04.2024 - 11:24
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        Eşini arkadaşıyla bastı
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        Adana'nın Seyhan ilçesinde 27 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmed M., çalıştığı iş yerinden yemek yemek için Gülpınar Mahallesi'ndeki evine gitti.

        Ahmed M, 2 çocuğunun annesi S.Ç.’nin, kapıyı geç açmasından şüphelenip, odaları aradı.

        Mutfağa giren Ahmed M, arkadaşı Memduh S.’yi tezgahın altında saklanmaya çalışırken buldu.

        Duruma öfkelenen Ahmed M, Memduh S.’yi önce dövdü, ardından da tezgahtan aldığı ekmek bıçağıyla bacak ve kalçasından bıçakladı.

        İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Memduh S, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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        Hastanede tedaviye alınan Memduh S.’nin, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

        GÖRÜŞMEMELERİ İÇİN UYARMIŞ

        İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, zanlı Ahmed M'yi olay yerinin yakınında yakaladı.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Ahmed M., eşi S.Ç. ve Memduh S.’nin sürekli telefonda konuştuğunu, ikisini de görüşmemeleri konusunda uyardığını söyledi. Zanlı polis merkezindeki ifadesinde, "Memduh’a, eşimden ve ailemden uzak durmasını söylemiştim. Evin kapısı, çaldıktan 10 dakika sonra açıldı. Eşimin üzerinde sadece tişört vardı ve iç çamaşırları yoktu. Memduh’u tezgahın altında görünce bir anlık öfkeyle bıçakladım" dedi.

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