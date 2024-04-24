NASA, BAE'de yaşanan selde Dubai ve Abu Dabi'nin uydu görüntülerini paylaştı

NASA, Birleşik Arap Emirlikleri'nin geçen hafta tehlikeli sellere neden olan ve ülkenin büyük bölümünü felç eden rekor yağışların Dubai ve Abu Dabi kentleri özelinde "öncesi ve sonrası" fotoğraflarını yayınladı.

NASA Dünya Gözlemevi tarafından ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun Landsat verileri kullanılarak cuma günü çekilen görüntülerde, BAE'nin çöl ve şehir manzarasının her yerinde, daha önce hiç su bulunmayan, neredeyse küçük göller oluşmuş gibi görünen büyük su parçaları görülüyor.

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NASA'dan alınan ilk görüntü, ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu ve NASA ortaklığıyla işletilen bir yeryüzü gözlem uydusu olan Landsat 9 tarafından 3 Nisan'da çekilen Dubai ve çevresinin bir bölümünü gösteriyor. İkinci görüntü ise Landsat 9'un ülkeyi vuran rekor yağmur fırtınalarından bu yana ilk kez bölgenin üzerinden geçtiği 19 Nisan'da çekildi.

NASA, Dünya Gözlemevi web sitesinde, "Landsat 9'un fırtınalardan bu yana ilk kez bölge üzerinden geçtiği 19 Nisan'da bazı bölgeler hala sular altındaydı" diye yazdı. REKLAM Ülkenin bazı bölgelerinde 16 Nisan'da oluşan ani seller arabaların su altında kalmasına yol açmış, yüzlerce sürücü yükselen su seviyesinden kaçmak için araçlarını yollarda bırakmıştı. Körfez'in normalde kurak olan çöl ülkesine, bir günden kısa bir süre içinde yaklaşık bir yıllık yağış düşmüştü. BAE, kayıtların tutulmaya başlandığı 1949 yılından bu yana tek bir fırtınayla tarihte gördüğü en yüksek yağış miktarına ulaşmıştı.

Altyapı yetersizliği selin şiddetini artırdı Su baskını okulları ve işyerlerini kapattı, yüzlerce uçuşu durdurdu ve arabaları, işyerlerini ve diğer yapıları tahrip etti. Birçok bölge sakininin elektrik ve akan suyunu kaybetmesi ya da evlerinin içinde, havaalanlarında ya da fırtına vurduğunda nerede olurlarsa olsunlar mahsur kalmaları günlük yaşamı kaosa sürükledi. Drenaj altyapısının eksikliği ve ülkenin kentsel alanlarının asfaltlanmış olması, suyun çoğunun akacak bir yer bulamamasına ve birçok alanda sel baskınlarının şiddetlenmesine yol açtı. Ülkede temizlik çalışmaları devam etmekte olup, altyapının ciddi şekilde hasar gördüğü bazı bölgelerde hala çok sayıda sorun yaşanıyor. Birçok bölge sakini hala akan su veya elektriğe sahip olmadıklarını belirtiyor.