Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya NASA, BAE'de yaşanan selde Dubai ve Abu Dabi'nin uydu görüntülerini paylaştı

        NASA, BAE'de yaşanan selde Dubai ve Abu Dabi'nin uydu görüntülerini paylaştı

        NASA, Birleşik Arap Emirlikleri tarihindeki en büyük yağışların yaşandığı geçen haftaya yönelik, Dubai ve Abu Dabi'nin "sel öncesi/sel sonrası" uydu görüntülerini paylaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 13:57 Güncelleme: 24.04.2024 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        NASA, BAE'de yaşanan selin uydu görüntülerini paylaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        NASA, Birleşik Arap Emirlikleri'nin geçen hafta tehlikeli sellere neden olan ve ülkenin büyük bölümünü felç eden rekor yağışların Dubai ve Abu Dabi kentleri özelinde "öncesi ve sonrası" fotoğraflarını yayınladı.

        NASA Dünya Gözlemevi tarafından ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun Landsat verileri kullanılarak cuma günü çekilen görüntülerde, BAE'nin çöl ve şehir manzarasının her yerinde, daha önce hiç su bulunmayan, neredeyse küçük göller oluşmuş gibi görünen büyük su parçaları görülüyor.

        Image Title 1 Image Title 2
        Description

        NASA'dan alınan ilk görüntü, ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu ve NASA ortaklığıyla işletilen bir yeryüzü gözlem uydusu olan Landsat 9 tarafından 3 Nisan'da çekilen Dubai ve çevresinin bir bölümünü gösteriyor. İkinci görüntü ise Landsat 9'un ülkeyi vuran rekor yağmur fırtınalarından bu yana ilk kez bölgenin üzerinden geçtiği 19 Nisan'da çekildi.

        NASA, Dünya Gözlemevi web sitesinde, "Landsat 9'un fırtınalardan bu yana ilk kez bölge üzerinden geçtiği 19 Nisan'da bazı bölgeler hala sular altındaydı" diye yazdı.

        REKLAM

        Ülkenin bazı bölgelerinde 16 Nisan'da oluşan ani seller arabaların su altında kalmasına yol açmış, yüzlerce sürücü yükselen su seviyesinden kaçmak için araçlarını yollarda bırakmıştı.

        Körfez'in normalde kurak olan çöl ülkesine, bir günden kısa bir süre içinde yaklaşık bir yıllık yağış düşmüştü. BAE, kayıtların tutulmaya başlandığı 1949 yılından bu yana tek bir fırtınayla tarihte gördüğü en yüksek yağış miktarına ulaşmıştı.

        Altyapı yetersizliği selin şiddetini artırdı

        Su baskını okulları ve işyerlerini kapattı, yüzlerce uçuşu durdurdu ve arabaları, işyerlerini ve diğer yapıları tahrip etti. Birçok bölge sakininin elektrik ve akan suyunu kaybetmesi ya da evlerinin içinde, havaalanlarında ya da fırtına vurduğunda nerede olurlarsa olsunlar mahsur kalmaları günlük yaşamı kaosa sürükledi.

        Drenaj altyapısının eksikliği ve ülkenin kentsel alanlarının asfaltlanmış olması, suyun çoğunun akacak bir yer bulamamasına ve birçok alanda sel baskınlarının şiddetlenmesine yol açtı.

        Ülkede temizlik çalışmaları devam etmekte olup, altyapının ciddi şekilde hasar gördüğü bazı bölgelerde hala çok sayıda sorun yaşanıyor. Birçok bölge sakini hala akan su veya elektriğe sahip olmadıklarını belirtiyor.

        BAE, sel felaketinden kaynaklanan hasarların giderilmesi için 544,60 milyon dolarlık bir fon açıkladı

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Marketteki cinayette kan donduran ifade ortaya çıktı!
        Marketteki cinayette kan donduran ifade ortaya çıktı!
        Londra sokaklarında gergin anlar: Atlar kaçtı!
        Londra sokaklarında gergin anlar: Atlar kaçtı!
        Yanlış AIDS teşhisi davasında karar!
        Yanlış AIDS teşhisi davasında karar!
        Arda Güler'e büyük müjde
        Arda Güler'e büyük müjde
        12 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismar! Öğretmene soruşturma!
        12 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismar! Öğretmene soruşturma!
        Devrilip alev alan TIR'da 2 kişi vardı! O anlar kamerada!
        Devrilip alev alan TIR'da 2 kişi vardı! O anlar kamerada!
        Cem Yılmaz'a yıldız hediye edildi
        Cem Yılmaz'a yıldız hediye edildi
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti
        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti
        Eski halinden eser yok
        Eski halinden eser yok
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti