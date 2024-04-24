Icardi'nin yüzde 50'si bile yetti!

Süper Lig'de son beş haftaya girilirken Mauro Icardi şampiyonluk modunu da açtı. Geçen sezon kiralık olarak geldiği Galatasaray'ı ayağa kaldıran isimlerden biri olan Arjantinli yıldız, son düzlükte yine ipleri eline aldı.

SEZONUN GENELİNDE SAKAT SAKAT OYNADI!

Maç ritmi olmamasına rağmen bu sezona fırtına gibi giren Icardi, 21 Ekim'deki Beşiktaş maçına kadar sekiz maçta 12 gol atmıştı. Derbide Ghezzal'in müdahalesi sonrasında sakatlanan ve iğne tedavisiyle sahaya çıkan Arjantinli golcünün performansı ilerleyen haftalarda düşmüştü.

Son milli ara öncesinde ayak bileğindeki sakatlığı geçen ancak bu kez bir başka sakatlıkla boğuşan Icardi, milli ara dönüşünde yüzde 100 olmamasına rağmen ritim yakaladı.