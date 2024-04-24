Londra sokaklarında gergin anlar: Atlar kaçtı!
İngiltere'nin başkenti Londra sokaklarında sabah saatlerinde gergin anlar yaşandı. Askeri binicileri fırlatıp kaçan atlar, bir askeri yaralarken Londra sokaklarında bir süre başıboş şekilde gezdi
Londra polisi, bu sabah saatlerinde İngiltere'nin başkentinin sokaklarında binicileri olmadan başıboş dolaşırken görülen iki atı kontrol altına aldı.
Atlar, sabah saatlerinde yaptıkları günlük egzersizi sırasında huzursuzlanmaya başladılar ve ardından biri çift katlı bir otobüse çarparak ön camı kırarken diğeri de siyah bir taksiye çarptı.
Askeri binicilerini fırlatıp kaçan atlar bir askeri de yaraladı.
Olay sonrası bir aracın da hasar aldığı ve iki arka camının kırıldığı bildirildi. Olayın ardından Buckingham Sarayı Yolu kapatıldı.
Polis memurları atları Londra merkezinin yaklaşık 6 kilometre doğusunda, Limehouse yakınlarında kontrol altına aldı.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.