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        Haberler Dünyadan John Lennon'ın 50 yıldır kayıp gitarı açık artırmaya çıkıyor - Magazin haberleri

        John Lennon'ın 50 yıldır kayıp gitarı açık artırmaya çıkıyor

        The Beatles grubunun 1980'de bir hayranı tarafından vurularak öldürülen efsanevi üyesi John Lennon'ın 50 yıldır kayıp olan gitarı bir tavan arasında bulunmuştu. O gitar satılıyor. Grubun bugüne kadar satılan ve satılacak olan enstrümanlarının toplam değeri 340 milyon lira

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 10:38 Güncelleme: 24.04.2024 - 10:51
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        The Beatles grubunun efsanevi üyesi John Lennon'ın 1965'te 'Help!' adlı albümde kullandığı Hootenanny akustik gitarı açık artırmaya çıkarılıyor. 29 - 30 Mayıs'ta düzenlenecek müzayedede gitarın 800 bin dolara satılması bekleniyor.

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        Müzayede evi tarafından 'rock tarihinin tarihsel açıdan en önemli Beatles gitarlarından biri' olarak tanımlanan gitar, New York'taki Hard Rock Cafe'de ve juliensauctions.com adresinde çevrimiçi olarak yapılacak bir müzayedede satılacak.

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        50 yılı aşkın süredir görülmeyen gitar, yakın zamanda Birleşik Krallık'ta bir tavan arasında bulunana kadar unutulmuştu ve kaybolduğuna inanılıyordu.

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        Müzayede evinin müdürü Darren Julien; "Kaybolduğuna inanılan gitar, Paul McCartney'nin 1961'de kaybettiği Höfner bas gitarından bu yana bir Beatles gitarının en büyük bulgusu olarak kabul ediliyor" dedi.

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        MCCARTNEY'NİN GİTARI DA KAYIPTI

        The Beatles'ın hayatta olan bir başka üyesi Paul McCartney'nin kayıp bas gitarı bu yılın başlarında bulunmuştu. Kayıp Bas Projesi (Lost Bass Project) isimli bir internet sitesinin geçen yıl dünya çapında başlattığı arama çalışması sonuca ulaşmış bir öğrenci sosyal medyada kayıp Höfner bas gitarın fotoğrafını paylaşmıştı.

        Ruaidhri Guest adlı, orijinal Höfner bas gitarın kendisine miras kaldığını söyleyerek gitarın sahibine teslim edildiğini belirtmişti.

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        McCartney’nin internet sitesinde yapılan açıklamada şöyle denilmişti: Geçen sene başlayan arayışlar sonucunda Paul’un 1972'de ‘çalınan’ 1961 yapımı Höfner 500/1 bas gitarı, kendisine teslim edilmiştir. Gitar, Höfner tarafından incelenmiş ve onaylanmıştır. Paul, arama kampanyasına ortak olan herkese minnettar.

        Paul McCartney, daha önceleri bu enstrümana aşık olduğunu söylemişti. McCartney’e göre, Höfner bas gitar, diğer birçok elektrogitara göre daha simetrik bir şekle sahip.

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        BAŞKA GİTARI 2.4 MİLYON DOLARA SATILMIŞTI

        Beatles, geçmişte açık artırma rekorları kırmıştı. John Lennon'un bir başka gitarı 2015'te 2.4 milyon dolara satılırken; Ringo Starr'ın Ludwig bateri seti 2.4 milyon dolara, Ludwig Beatles Ed Sullivan Show davul derisi 2.1 milyon dolara satılmıştı. 2013'te John Lennon ile George Harrison'un çaldığı gitar, açık artırmada 408 bin dolara alıcı bulmuştu.

        Beatles'ın geçmişte satılan enstrümanlarının günümüzdeki değeriyle, yeni satılacak olan gitarın değerinin toplamı 340 milyon lira...

        #john lennon
        #Beatles
        #gitar
        #açık artırma
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