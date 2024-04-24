20 şüpheli gözaltında! 17 lüks otomobil! Piyasa değeri: 60 milyon TL!
İstanbul'da otomobil kaçakçılarına düzenlenen operasyonda, yurt dışından Türkiye'ye turistik amaçla getirilen ancak yasal süresi bitmesine rağmen çıkış yapmayan ve usulsüz yöntemle satışı yapılan piyasa değeri yaklaşık 60 milyon lira değerinde 17 lüks otomobil ele geçirildi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, emniyette sergilenen otomobiller havadan görüntülendi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye turistik amaçla yolcu ile getirilen bazı lüks araçların, yasal süresi içerisinde çıkış yapmadığını belirledi.
ŞASE NUMARASINI DEĞİŞTİRİP TÜRKİYE PLAKASI ÇIKARDILAR
DHA'da yer alan habere göre ekipler, araçlardan bir kısmının şase numaraları değiştirilerek sahte evraklarla tescil işlemi yapılıp Türkiye plakası çıkarıldığını belirledi.
BAZI ARAÇLAR ÇALINTI ÇIKTI
Araçlarla ilgili detaylı araştırma yapan ekipler, ele geçirilen araçların bazılarının Almanya, İsveç ve Polonya'da İnterpol tarafından çalıntı kayıtlarının bulunduğunu ortaya çıkardı.
ARAÇLAR EMNİYETTE SERGİLENDİ
Ekipler aktif şekilde kullanılan araçları ve şüphelileri tespit ederek operasyon düzenledi. 20 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yaklaşık 60 milyon lira değerinde 17 lüks otomobil ele geçirildi.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİLER
Araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi. Sergi havadan da görüntülendi.