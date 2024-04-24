20 şüpheli gözaltında! 17 lüks otomobil! Piyasa değeri: 60 milyon TL! İstanbul'da otomobil kaçakçılarına düzenlenen operasyonda, yurt dışından Türkiye'ye turistik amaçla getirilen ancak yasal süresi bitmesine rağmen çıkış yapmayan ve usulsüz yöntemle satışı yapılan piyasa değeri yaklaşık 60 milyon lira değerinde 17 lüks otomobil ele geçirildi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, emniyette sergilenen otomobiller havadan görüntülendi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 24.04.2024 - 13:09 Güncelleme: 25.04.2024 - 07:40 facebook

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