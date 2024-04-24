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        Haberler Stil Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?

        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?

        İş hayatı ve ev arasındaki dengenin kurulmaya çalışıldığı, koşuşturmanın daha da ödüllendirildiği bir dünyada, aynı anda birden fazla iş yapmanın cazibesi her zamankinden daha da önemli. Ancak gerçek şu ki, insan beyni aynı anda birden fazla görevi yerine getirecek şekilde optimize edilmedi. Peki 'multitasking' yani birden fazla işi aynı anda yapmak, sağlığımız için ne anlama geliyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 07:10 Güncelleme: 24.04.2024 - 07:10
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        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?
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        'Multitasking' yani birden fazla işi aynı anda yapmak Forbes'ta yer alan bir makaleye göre büyük ölçüde bir efsane. Daha az zamanda daha fazlasını yapma kavramı çekici görünse de, nüfusun yalnızca yüzde 2,5'lik çok küçük bir kısmının görevleri etkili bir şekilde yerine getirme konusunda nadir görülen yeteneğe sahip.

        Zaten 1960'larda IBM tarafından icat edilen 'çoklu görev' terimi hiçbir zaman bir insan yeteneğini tanımlamayı amaçlamamış; daha ziyade bilgisayarların bir işlevi olarak görülmüştü.

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        Çoklu görev yapmaya çalıştığımızda aslında yaptığımız şey görev değiştirmek. Her geçiş anında ve zahmetsiz görünse de bundan çok uzak. Zira bir görevden diğerine geçiş, önemli düzeyde bilişsel çaba gerektirirken bu da zihinsel ve fiziksel yorgunluğa, görev performansının azalmasına ve konsantrasyon kaybına neden oluyor.

        Çoklu görev geçici olarak stres düzeylerini artırır, bu da kan basıncını ve kalp atış hızını artırır. Lifespan Healthcare'e göre çoklu görev aynı zamanda depresyon ve anksiyete belirtileriyle de ilişkili.

        Quality Logo tarafından yapılan bir ankete göre çevrimiçi toplantı katılımcılarının yüzde 86'sı mesaj atıyor, yüzde 75'i başka işler yapıyor ve yarısından fazlası çevrimiçi alışveriş yapıyor.

        Forbes'a göre çoklu görevden tekli göreve geçiş, alışkanlıkları ve zihniyetleri yeniden yapılandırmak için bilinçli çaba gerektiriyor. Odaklanmayı geliştirmenin yolları ise şunlardır:

        1.Kendinizin Farkında Olun

        Bir hafta boyunca çoklu görev alışkanlıklarınızı takip edin ve davranış kalıplarınızı anlamak için verileri analiz edin. Sizi çoklu göreve yönlendiren tetikleyicileri ve görev türlerini not edin.

        2. Ortamınızı Optimize Edin

        Çalışma alanınızı dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldıracak ve odaklanmayı kolaylaştıracak şekilde düzenleyin.

        Bu, masanızı temizlemek veya sosyal medya kullanımınızı sınırlayan uygulamaları kullanmak anlamına gelebilir.

        3. Bildirimleri Kapatın

        Acil olmayan bildirimleri sessize alın. Bu, dikkatin sürekli olarak eldeki görevden uzaklaşmasını azaltır.

        4. Toplantılara Katılın

        Sanal toplantılarda, aidiyet ve bulunma duygusunu geliştirmek için kameranızı açın. İçerikle etkileşime geçmek, soru sormak veya not alma gibi bir rol üstlenmek sizi ilgili ve dikkatli tutabilir.

        5. Dikkatli Olun

        Beyninizi, dikkatinizi dağıtacak şeylere değil, şimdiki ana odaklanacak şekilde eğitmek için farkındalık egzersizlerini rutininize ekleyin. Zamanla sakinlik ve kontrol hissini hissedeceksiniz.

        6. Tek Göreve Zaman Ayırın

        Tekil odaklanma için günün saatlerini belirleyin. Bu dönemlerde yalnızca tek bir görev üzerinde çalışın. Saati kontrol etmek zorunda kalmadan çalışmaya devam edebilmek için bir zamanlayıcı ayarlayın.

        7. Eğitimlere Katılın

        Sanal toplantılara nasıl liderlik edileceği, bunlara nasıl katılılacağı ve nasıl dikkatli olunacağıyla ilgili atölye çalışmalarına veya eğitimlere katılın. Bu öğrenme fırsatları, onlara tüm dikkatinizi vermeniz ve çoklu görevlere direnmeniz koşuluyla, kariyer başarınızı önemli ölçüde etkileyebilir.

        * Haberin görselleri Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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