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        Haberler Gündem Hava Durumu UÇACAĞIZ! Son dakika: Meteoroloji'den lodos ve toz taşınımı uyarısı - 24 Nisan Hava Durumu

        Meteoroloji'den lodos ve toz taşınımı uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmezken, Ege, Marmara, İç Anadolu'nun batısında kuvvetli lodos ve toz taşınımı görülecek. Rüzgarın hızının zaman zaman 80 km'ye kadar çıkması bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 07:29 Güncelleme: 24.04.2024 - 07:29
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        Lodos ve toz taşınımı uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ankara ve Antalya'nın batı ilçeleri ile Isparta il genelinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 27°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 31°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 28°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 29°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 23°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 30°

        Adana

        Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 30°

        Gaziantep

        Güneşli 32°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu 23°

        Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam etmesi, bu hafta içerisinde normallerinin, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de 4-6 derece; Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 10-15 derece üzerine kadar çıkması bekleniyor.

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        Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve batı kesimlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 - 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu’nun batısı, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Bolu çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80 km/saat) bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasıdır.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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