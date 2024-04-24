Markette cinayet! Uyardı, canından oldu
Bursa'da markete alışveriş yapmaya giren 62 yaşındaki Ramazan Yılmaz, kasiyerle hırsızlık iddiası nedeniyle tartışan Ömer Z.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Hastanaye kaldırılan talihsiz adam yaşamını yitirdi
Bursa'da, markette kendisini hırsızlıkla suçlayan kasiyerle tartışan Ömer Z. (41), duruma müdahale eden müşterilerden Ramazan Yılmaz'ı (62) bıçaklayarak ağır yaraladı.
Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, İstanbul'a kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Kavga, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 20.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi Davutkadı Caddesi’nde meydana geldi. Alışveriş yapmak için markete giren Ramazan Yılmaz, ihtiyaçlarını aldıktan sonra kasaya gittiğinde, kasiyerin Ömer Z. ile tartıştığını gördü.
UYARDI, KALBİNDEN BIÇAKLANDI
Yılmaz, kasiyerin hırsızlık yapmakla suçladığı Ömer Z.'yi uyarınca aralarında önce tartışma, sonra kavga çıktı. Kavgada Ömer Z., Ramazan Yılmaz'ı kalbinden bıçakladı.
Yılmaz, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Ramazan Yılmaz'ı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Market ve bölgedeki kameraları incelemeye alan ekipler, Ömer Z.’nin yolcu otobüsüyle İstanbul'a gittiğini belirledi. Ekipler, İstanbul'a giderek şüpheli Ömer Z.’yi yakaladı.
OLAY KAMERADA
Öte yandan olay, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ömer Z.'nin önce kasiyerle, ardından da Ramazan Yılmaz ile tartıştığı, bir süre sonra kavga çıktığı görüldü.
Acemler Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin işlemleri devam ediyor.