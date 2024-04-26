Bakan Tunç: Belediye başkanı, kaynakları millet düşmanlarına akıtırsa hukuk devleti devreye girer (2)

BAKANTUNÇ, BELDE BELEDİYELERİNİ ZİYARET ETTİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın ziyaretleri kapsamında Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt ve Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman’ı makamlarında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bakan Tunç, Kozcağız Belediyespor altyapısında oynayan çocuklarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Tunç, Kozcağız Belediyesi önünde yaptığı konuşmada, “Belediyecilik hizmet, icraat demek, doğumdan ölüme kadar her alanda vatandaşının yanında olmak demektir" dedi.