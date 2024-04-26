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        Bakan Tunç: Belediye başkanı, kaynakları millet düşmanlarına akıtırsa hukuk devleti devreye girer (2)

        BAKANTUNÇ, BELDE BELEDİYELERİNİ ZİYARET ETTİAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın ziyaretleri kapsamında Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt ve Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman'ı makamlarında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 19:59 Güncelleme: 26.04.2024 - 20:00
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        Bakan Tunç: Belediye başkanı, kaynakları millet düşmanlarına akıtırsa hukuk devleti devreye girer (2)
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        BAKANTUNÇ, BELDE BELEDİYELERİNİ ZİYARET ETTİ

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın ziyaretleri kapsamında Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt ve Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman’ı makamlarında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bakan Tunç, Kozcağız Belediyespor altyapısında oynayan çocuklarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Tunç, Kozcağız Belediyesi önünde yaptığı konuşmada, “Belediyecilik hizmet, icraat demek, doğumdan ölüme kadar her alanda vatandaşının yanında olmak demektir" dedi.

        Bakan Tunç, daha sonra Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Turhan Kalaycı’yı ziyaret ederek, İstanbul’a hareket etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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