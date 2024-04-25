Rus ressam, Amasra'dan aldığı ilhamla özgün tekniğini geliştiriyor

Yeşil doğası, denizi, kumsalları ve tarihiyle ön plana çıkan Bartın'ın turistik kenti Amasra'dan etkilenen Rus ressam Tatiana Kirillova, ebru sanatıyla modern yöntemi birleştirdiği özgün tekniğini geliştirmede ilçeyi ilham kaynağı olarak görüyor.

Moskova Ekonomi Üniversitesi'ndeki eğitiminin ardından çalıştığı şirkette patronunun Türk kültürünü tanıma önerisi üzerine birçok kez İstanbul'u ziyaret eden Kirillova, burada tanıştığı ebru sanatına yönelip ülkesinde açtığı atölyede eğitim vermeye başladı.

Deniz suyuna batırdığı tuvallerine boyaları döken Kirillova, dalga hareketiyle oluşan desenler üzerinden yaratıcılığını kullanıyor. Böylece özgün çalışmalarını ortaya çıkaran Kirillova, eserlerini başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok ilde sergiliyor.

Kirillova, Akarsu'nun müziğinden ve enerjisinden sanatı adına istifade ettiğini ve bunun için Amasra'ya gelmek istediğini aktararak, "Amasra'da bir tür enerji olması lazım.' dedim. Merak ettim. Akarsu'nun ailesiyle de tanıştık. Ondan sonra kendim için kocaman bir güzellik buldum burada. Hem doğanın gücü ortaya çıkıyor hem hava gerçekten büyüleyici. Işık farklı oluyor burada. Özel coğrafyası var. Gerçekten büyüleyici bir yer. Ben de bu doğadan büyük ilham alıyorum." diye konuştu.

"Amasra hikayesi benim için Barış Akarsu ile başladı." diyen Kirillova, Akarsu'nun son derece etkili bir sanatçı olduğunu dile getirdi.

Amasra'da doğayla özel temas kurduğunu düşündüğünü ve ilçenin suyunun, rengarenk toprağı ve tepelerinin, denizinin zenginlik sunduğundan bahseden Kirillova, bu kadar güçlü duygular hissettiği yerde resim yapmamasının mümkün olmadığını vurguladı.

"Resmini yapacağım objeyle bağ kuruyorum. Ona göre renkler seçiyorum. Suya koyduğum tuvalin üzerine boyaları döküyorum. Doğadan, sudan hareket gelmesini bekliyorum. Bu enerjiyi en iyi suyun hareketleri yansıtıyor. Ondan sonra ortaya çıkan dokulara göre fırçayla kendi yorumumu ekliyorum. Böylece doğayla ortak resmimiz oluyor. Hem sudan hem de benim dokunuşlarımla obje oluşturuyorum."

Yıllarca kendi tekniğini oluşturmaya çalıştığından bahseden Kirillova, "Ressamın tekniği zaten malzeme değil, önemli olan özgün bir algoritma oluşturmasıdır. Her ressamın kendine özgü tarzı vardır. Ben de yıllarca kendi tarzımı keşfetmeye ve yaratmaya çalıştım. Bu sürede Amasra'dan çok büyük destek aldım, Amasra aşığı oldum."