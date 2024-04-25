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        Haberler Dünya ABD'de üniversite kampüslerindeki Gazze protestoları yayılıyor: Teksas Üniversitesinde öğrencilere sert müdahale

        ABD'de üniversite kampüslerindeki protestolar yayılıyor: Teksas Üniversitesinde öğrencilere sert müdahale

        ABD'de Columbia Üniversitesinde başlayan ve New York Üniversitesi, Yale, Stanford, MIT gibi ülkenin farklı eyaletlerindeki birçok üniversiteye yayılan Gazze eylemleri sürüyor. Teksas Üniversitesinde düzenlenen eylemlere güvenlik güçleri sert müdahale bulundu

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 07:32 Güncelleme: 25.04.2024 - 07:32
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        ABD'de Columbia Üniversitesinde başlayan ve kısa sürede New York Üniversitesi (NYU), New School, Stanford, Yale, MIT ve Texas gibi ülkenin önemli üniversitelerine yayılan Filistin'e destek eylemleri büyüyerek devam ediyor.

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        GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN SERT MÜDAHALE

        Teksas eyaltinde bulunan Teksas Üniversitesinin Austin yerleşkesinde, öğrencilerin düzenlediği Filistin'e destek gösterisine güvenlik güçleri sert müdahalede bulundu, birçok öğrenci gözaltına alındı.

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        İsrail’in Gazze operasyonunu ve Filistinli sivillere yönelik eylemlerini protesto eden 200 kadar öğrenci, öğlen saatlerinde Teksas Üniversitesi Austin yerleşkesinde toplanmaya başladı. Polis ilk aşamada, grubu yönlendirdiğini iddia ettiği 17 kişiyi gözaltına aldı. Bu sırada atlı birliklerin de dahil olduğu güvenlik güçleri ile öğrenciler arasında arbede yaşandı.

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        Polis göstericilere dağılmaları çağrısında bulundu ancak öğrenciler üniversite bahçesine oturarak eylemlerine devam etti. Yerleşkedeki spor salonunun önünde sayıları artan öğrenciler, güvenlik güçleri tarafından çembere alındı.

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        Polisin müdahalesi ve yer yer tutuklamalar devam ediyor.

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        "ANTİSEMİTİK İDDİALARINA SERT YANIT"

        Diğer yandan Gazze eylemlerine katılan Maryland Üniversitesi öğrencileri de gösterilere katılan öğrenciler "kampüslerdeki öğrenci protestoları antisemitik" iddialarına sert tepki gösterdi.

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        EYLEMLER YAYILIYOR

        Columbia Üniversitesinde Filistin yanlısı öğrenciler, okulun, Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

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        Rektör Minouche Shafik, eylemin, üniversitenin işleyişi için "tehdit oluşturduğunu" savunarak, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuştu.

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        Kampüse girerek oturma eylemine müdahale eden polis, 108 civarında öğrenciyi gözaltına almış, okul yönetimi de eyleme karışan 80 civarında öğrenciye okuldan uzaklaştırma cezası vermişti.

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        Rektör Shafik'in tutumu, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmişti. Columbia Üniversitesinde eylemler devam ederken gösteriler diğer bölgelere de yayılmaya başladı.

        *Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.

        #gazze
        #Filistin
        #ABD
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