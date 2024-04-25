Tekirdağ Çorlu' da 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası davasında karar çıktı.

DHA'da yer alan habere göre mahkeme heyeti, dönemin TCDD 1. Bölge Müdürü Nihat Aslan' a 15 yıl, Bakım Servis Alanlarından Sorumlu Müdür Yardımcısı Levent Meriçli' ye 9 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu' ya da 17 yıl 6 ay, Altyapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras' a 8 yıl 4 ay, Mühendis Tevfik Baran Önder' e 10 yıl, Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt' a 16 yıl 3 ay, Mühendis Deniz Parlak' a 9 yıl 2 ay, Mühendis Kubilay Başkaya' ya 9 yıl 2 ay ve Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat'a 13 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

"DAVA BİTMEDİ SADECE NEFES ALDIK"

CHP lideri Özgür Özel, Çorlu'da karar duruşması sonrası yaptığı açıklaması, "Seçim öncesi hızla yetişsin diye kanunsuz emir verenlerin, talimat verenlerin hesap vermesi gereken günler gelmeden Çorlu için adalet sağlandı diyemeyiz. Dava bitmedi sadece nefes aldık. Bugün buradan bu sonuç alınıyorsa bu bir kazanımdır" dedi.

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