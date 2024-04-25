Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD: Çin artık "Ukrayna Savaşı'nda tarafsızız" diyemez

        ABD: Çin artık "Ukrayna Savaşı'nda tarafsızız" diyemez

        ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Julianne Smith, Pekin'in "taraf seçtiğini" ve artık tarafsız olduğunu iddia edemeyeceğini söyledi. ABD basınına konuşan Smith, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri hedeflerine ulaşabilmesinde Çin'in katkısının 'hayati' olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 10:49 Güncelleme: 25.04.2024 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD: Çin artık "Tarafsızız" diyemez
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Julianne Smith, Çin yönetiminin Rusya'ya silah, drone desteği ve birçok çeşitli kaynak sunduğunu, kendisini artık 'tarafsız' bir noktada konumlandıramayacağını söyledi.

        ABD'nin Politico adlı dergisine konuşan Smith, "Çin artık 'Biz tarafsızız' diyemez. Taraflarını seçtiler. Savaş sırasında Çin kendini 'tarafsız' lanse etse de, biz buna inanmayız" dedi.

        Çin'in Rusya'ya her geçen gün artan askeri ve sivil materyal desteği olduğunu söyleyen Smith, bu desteğin Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerine ulaşmasında kritik rol oynadığını belirtti.

        Smith, Çin'in bu sevkiyatları Rusya'ya sağlamaması durumunda Rusya'nın savaşa alanında çok zor durumda kalabileceğini söylerken, Pekin'in Moskova'ya verdiği destekleri; makine aletleri, mikroelektronik, drone teknolojileri ve itici yakıt olarak kullanılan nitroselüloz olarak sıraladı.

        REKLAM

        Drone teknolojisinin savaşta her iki taraf için de kritik önem taşıdığı biliniyor.

        Pekin: Bunlar 'normal' ticari ilişkiler

        Pekin savaşın bir "tarafı" olmadığında ısrar ediyor ve ABD'yi Ukrayna'ya aktif olarak silah göndermekle suçlarken Moskova ile "normal ticari ilişkiler" olarak adlandırdığı ilişkileri savunuyor.

        Smith'ten gelen açıklamaların, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Çin'de temaslarda bulunması sırasında gelmesi ise dikkat çekti.

        Blinken, Çinli mevkidaşı Wang Yi ve büyük ihtimalle Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmelerde bulunacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Motokurye sürücüyü tornavidayla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Motokurye sürücüyü tornavidayla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
        "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
        Aşırı turist çeken o şehre giriş artık ücretli
        Aşırı turist çeken o şehre giriş artık ücretli
        Çalışmak için gelmişti! 3 gündür aranan gencin şüpheli ölümü!
        Çalışmak için gelmişti! 3 gündür aranan gencin şüpheli ölümü!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        ABD'de protestolar yayılıyor!
        ABD'de protestolar yayılıyor!
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü: Gurur ve hüzün bir arada
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü: Gurur ve hüzün bir arada
        Son fotoğraf muamması
        Son fotoğraf muamması
        Ahmet 5 yaşındaydı... Evden çıktı... Büyük acı!
        Ahmet 5 yaşındaydı... Evden çıktı... Büyük acı!
        Öğretmen ile öğrencisinin 'oğlak' diyaloğu gülümsetti
        Öğretmen ile öğrencisinin 'oğlak' diyaloğu gülümsetti
        İspanya Başbakanı Sanchez'den istifa sinyali
        İspanya Başbakanı Sanchez'den istifa sinyali
        Yağmur ve çöl tozu alarmı!
        Yağmur ve çöl tozu alarmı!
        Bahşiş personelin hakkı
        Bahşiş personelin hakkı
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        AB, Türk dönerini tescile hazırlanıyor
        AB, Türk dönerini tescile hazırlanıyor
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türkiye'nin devleri ne durumda?
        Türkiye'nin devleri ne durumda?