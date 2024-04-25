ABD: Çin artık "Ukrayna Savaşı'nda tarafsızız" diyemez

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Julianne Smith, Çin yönetiminin Rusya'ya silah, drone desteği ve birçok çeşitli kaynak sunduğunu, kendisini artık 'tarafsız' bir noktada konumlandıramayacağını söyledi.

ABD'nin Politico adlı dergisine konuşan Smith, "Çin artık 'Biz tarafsızız' diyemez. Taraflarını seçtiler. Savaş sırasında Çin kendini 'tarafsız' lanse etse de, biz buna inanmayız" dedi.

Çin'in Rusya'ya her geçen gün artan askeri ve sivil materyal desteği olduğunu söyleyen Smith, bu desteğin Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerine ulaşmasında kritik rol oynadığını belirtti.

Smith, Çin'in bu sevkiyatları Rusya'ya sağlamaması durumunda Rusya'nın savaşa alanında çok zor durumda kalabileceğini söylerken, Pekin'in Moskova'ya verdiği destekleri; makine aletleri, mikroelektronik, drone teknolojileri ve itici yakıt olarak kullanılan nitroselüloz olarak sıraladı. REKLAM Drone teknolojisinin savaşta her iki taraf için de kritik önem taşıdığı biliniyor. Pekin: Bunlar 'normal' ticari ilişkiler Pekin savaşın bir "tarafı" olmadığında ısrar ediyor ve ABD'yi Ukrayna'ya aktif olarak silah göndermekle suçlarken Moskova ile "normal ticari ilişkiler" olarak adlandırdığı ilişkileri savunuyor.