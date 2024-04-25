Aşırı turist akınına uğrayan Venedik'e giriş artık ücretli: "Tek yaptıkları şehri tema parkına dönüştürmek"
İtalya'nın turistik kentlerinden Venedik'i aşırı turizmden korumak için düzenlenen uygulama kapsamında şehri günübirlik ziyaret edecek turistlerden alınacak 5 Euro uygulaması başladı. Venedikliler, şehre gelen turistlerden giriş ücreti alınmaya başlamasına tepki gösterirken, bu uygulamayı şehri bir "tema parkına" dönüştürmekle suçladı
İtalya'nın turist kenti Venedik, aşırı turizmle başa çıkmak ve şehrin tarihi dokusunu korumak amacıyla günübirlik ziyaretçilere yönelik 5 Euro giriş ücreti uygulamasını başlattı.
Venedik'teki yetkililer, uzun süredir tartışılan günübirlik ziyaretçiler için giriş ücretinin yürürlüğe girmesiyle şehri bir "tema parkına" dönüştürmekle suçladı.
Venedik dünyada böyle bir planı yürürlüğe koyan ilk büyük şehir. Yürürlüğe giren 5 Euro'luk ücret, Unesco dünya miras altındaki şehri aşırı turizmden korumayı amaçlıyor, Belediye Başkanı Luigi Brugnaro'ya göre ise bu uygulama şehri "yaşanabilir" hale getirmeyi amaçlıyor.
Ancak çok sayıda bölge sakini ve dernekler, ücretin sorunu çözmek için hiçbir işe yaramayacağını öne sürerek bugün protesto düzenlemeyi planlıyor.
"TEK YAPTIKLARI BURAYI BİR TEMA PARKINDA DÖNÜŞTÜRMEK"
Bölge sakinlerinden oluşan bir grup olan Venessia.com'un yöneticisi Matteo Secchi, "Size neredeyse tüm şehrin buna karşı olduğunu söyleyebilirim. Bir şehre giriş ücreti koyamazsınız; tek yaptıkları burayı bir tema parkına dönüştürmek. Bu Venedik için kötü bir imaj... Yani şaka mı yapıyoruz?" ifadelerini kullandı.
Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, şehre giriş ücreti uygulaması sadece belirli günlerde ve özellikle yoğun turistik sezonlarda uygulanacağını söyledi.
Yalnızca Venedik'in tarihi merkezine erişim için gerekli olan giriş ücreti, internet üzerinden ödenebilecek, deneme aşamasının bir parçası olarak Perşembe gününden 14 Temmuz'a kadar çoğunlukla hafta sonları olmak üzere 29 yoğun günde geçerli olacak.
Uygulamadan bölge sakinleri, işe gidip gelenler, öğrenciler ve 14 yaşın altındaki çocuklar ile gece konaklayan turistler muaf tutulacak.
Venedik konseyi, İtalya'da ulusal bayram olan 25 Nisan için 5 bin 500 kişinin bilet rezervasyonu yaptığını ve ilk günden 27 bin 500 Euro gelir elde ettiklerini açıkladı. Diğer yandan bileti olmayanlar 50 ila 300 avro arasında para cezasıyla karşı karşıya kalacak.
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