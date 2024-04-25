Aşırı turist akınına uğrayan Venedik'e giriş artık ücretli: "Tek yaptıkları şehri tema parkına dönüştürmek"

"TEK YAPTIKLARI BURAYI BİR TEMA PARKINDA DÖNÜŞTÜRMEK"

Bölge sakinlerinden oluşan bir grup olan Venessia.com'un yöneticisi Matteo Secchi, "Size neredeyse tüm şehrin buna karşı olduğunu söyleyebilirim. Bir şehre giriş ücreti koyamazsınız; tek yaptıkları burayı bir tema parkına dönüştürmek. Bu Venedik için kötü bir imaj... Yani şaka mı yapıyoruz?" ifadelerini kullandı.