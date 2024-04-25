Yunanistan'da gündem Samet Akaydin! "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi play-off'unda AEK'ya deplasmanda 3-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Yeşil Yoncalar'da Samet Akaydin, ikinci golde yaptığı hatayla maça damgasını vururken, Yunan basını milli futbolcuyu eleştiri yağmuruna tuttu.
Yunanistan Süper Ligi play-off'unda Panathinaikos, deplasmanda AEK'ya 3-0 yenilerek şampiyonluk yolunda ağır bir darbe aldı. Fatih Terim'in çalıştırdığı Yeşil Yoncalar'da Samet Akaydin, yaptığı hatayla maça damga vurdu.
Yaptığı büyük hatayla takımına ikinci golü yediren milli futbolcuyu Yunanistan basını, manşetlere taşıdı. İşte yapılan yorumlar...
SDNA:
"Fatih Terim, Samet Akaydin'in hatasıyla çıldırdı"
In Sports:
"Trajik hata!"
Newspao:
"Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
Sport24:
"Samet Akaydin'in feci hatası AEK'nın farkı 2'ye çıkarmasına sebep oldu"
Newsit:
"Ezequiel Ponce'ye golü hediye etti"
Sportdog:
"Ölümcül hata"
Enwsi:
"Samet Akaydin'in çocukça hatası Panathinaikos'u 2-0 geri düşürdü"
Gazzetta:
"Samet Akaydin'in trajik hatası"
FENERBAHÇE'DE DE AYNI HATAYI YAPMIŞTI
Samet Akaydin, benzer bir hatayı Fenerbahçe forması giydiği dönemde de yapmıştı. Sarı-lacivertlilerin 2022-2023 sezonunda 19 Nisan 2023 tarihinde Başakşehir'i 2-1 yendiği maçta kalecisine geri pas vermek isteyen Samet'in vuruşu kısa düşmüş, araya giren Aleksic topu filelerle buluşturarak Başakşehir'i 1-0 öne geçirmişti.