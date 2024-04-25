Yılmaz Güney'in son fotoğraf muamması

9 Eylül 1984'te Paris'te hayatını kaybeden Yılmaz Güney'in, ortaya daha önce görülmemiş bir fotoğrafı çıktı.

Yorumlar, hep; "Yılmaz Güney'in son fotoğrafı şeklinde yapıldı. Bu yorumların nedeni de Yılmaz Güney'in oldukça zayıflamış ve sağlıksız görünümünden kaynaklandı.

Oysa önceki yıllarda da "Yılmaz Güney'in son fotoğrafı olarak nitelendirilen başka bir fotoğraf yayımlanmıştı.