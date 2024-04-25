Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yılmaz Güney'in son fotoğraf muamması - Magazin haberleri

        Yılmaz Güney'in son fotoğraf muamması

        40 yıl önce vefat eden Yılmaz Güney'e ait yeni bir fotoğraf gün yüzüne çıktı. Paris'te çekildiği belirtilen bu fotoğraf, Güney'in son fotoğrafı olup olmadığına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi

        Giriş: 25.04.2024 - 08:46 Güncelleme: 25.04.2024 - 08:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Son fotoğraf muamması
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        9 Eylül 1984'te Paris'te hayatını kaybeden Yılmaz Güney'in, ortaya daha önce görülmemiş bir fotoğrafı çıktı.

        Yorumlar, hep; "Yılmaz Güney'in son fotoğrafı şeklinde yapıldı. Bu yorumların nedeni de Yılmaz Güney'in oldukça zayıflamış ve sağlıksız görünümünden kaynaklandı.

        Oysa önceki yıllarda da "Yılmaz Güney'in son fotoğrafı olarak nitelendirilen başka bir fotoğraf yayımlanmıştı.

        REKLAM

        Yılmaz Güney'in hastane odasında çekilen fotoğrafta eşi Fatoş Güney de yer alıyor. Güney'in mide kanseri tedavisi görürken vefat ettiğini düşünecek olursak son fotoğrafının hastane odasındakinin olması kuvvetle ihtimal.

        'Altın Palmiye'li Firari
        'Altın Palmiye'li Firari Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yılmaz Güney
        #Yılmaz Güney son fotoğraf
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Yağmur ve çöl tozu alarmı!
        Yağmur ve çöl tozu alarmı!
        ABD'de protestolar yayılıyor!
        ABD'de protestolar yayılıyor!
        Ahmet 5 yaşındaydı... Evden çıktı... Büyük acı!
        Ahmet 5 yaşındaydı... Evden çıktı... Büyük acı!
        Bahşiş personelin hakkı
        Bahşiş personelin hakkı
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        Dövülerek öldürülmüştü! Cezaya tepki: Bu kadar ucuz olamaz
        Dövülerek öldürülmüştü! Cezaya tepki: Bu kadar ucuz olamaz
        İspanya Başbakanı Sanchez'den istifa sinyali
        İspanya Başbakanı Sanchez'den istifa sinyali
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türkiye'nin devleri ne durumda?
        Türkiye'nin devleri ne durumda?
        Mesire alanında silahlı kavga: 2 ölü
        Mesire alanında silahlı kavga: 2 ölü
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı: Atatürk'ün siperde çekilen fotoğrafı ölümsüzleştirildi
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı: Atatürk'ün siperde çekilen fotoğrafı ölümsüzleştirildi
        Bad-ı Saba Konutları davasında hapis talebi
        Bad-ı Saba Konutları davasında hapis talebi
        Fenerbahçe Beko'dan müthiş başlangıç!
        Fenerbahçe Beko'dan müthiş başlangıç!
        Netanyahu'ya uluslararası tutuklama emri mi çıkarılacak?
        Netanyahu'ya uluslararası tutuklama emri mi çıkarılacak?
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Fırtına avantajı kaptı!
        Fırtına avantajı kaptı!
        Eski halinden eser yok
        Eski halinden eser yok
        Yeterli imzalarda sona gelindi!
        Yeterli imzalarda sona gelindi!