Yılmaz Güney'in son fotoğraf muamması
40 yıl önce vefat eden Yılmaz Güney'e ait yeni bir fotoğraf gün yüzüne çıktı. Paris'te çekildiği belirtilen bu fotoğraf, Güney'in son fotoğrafı olup olmadığına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi
9 Eylül 1984'te Paris'te hayatını kaybeden Yılmaz Güney'in, ortaya daha önce görülmemiş bir fotoğrafı çıktı.
Yorumlar, hep; "Yılmaz Güney'in son fotoğrafı şeklinde yapıldı. Bu yorumların nedeni de Yılmaz Güney'in oldukça zayıflamış ve sağlıksız görünümünden kaynaklandı.
Oysa önceki yıllarda da "Yılmaz Güney'in son fotoğrafı olarak nitelendirilen başka bir fotoğraf yayımlanmıştı.
Yılmaz Güney'in hastane odasında çekilen fotoğrafta eşi Fatoş Güney de yer alıyor. Güney'in mide kanseri tedavisi görürken vefat ettiğini düşünecek olursak son fotoğrafının hastane odasındakinin olması kuvvetle ihtimal.