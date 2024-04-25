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        Haberler Gündem Güncel 23 Nisan gösterilerinde öğretmene saldırdı! - Güncel haberler

        Esenler'de 23 Nisan gösterilerinde öğretmene saldırı

        İstanbul Esenler'de bulunan Ayvalıdere Ortaokulu'ndaki 23 Nisan gösterisinde bir öğretmen veli tarafından darp edildi. Saldırının ise öğretmenin Whatsapp grubunda yaptığı uyarı sonrası yaşandığı belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 11:15 Güncelleme: 25.04.2024 - 11:15
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        23 Nisan gösterilerinde öğretmene saldırdı!
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        Esenler'de 23 Nisan gösterileri sırasında öğretmen Ozan K. veli Mehmet Ş. tarafından darp edildi.

        DHA'nın haberine göre olay 23 Nisan'da saat 11.00 sıralarında Esenler’de bulunan Ayvalıdere Ortaokulu’nda yaşandı. İddiaya göre, 23 Nisan gösterileri sırasında veli Mehmet Ş., okula çocuğunu izlemeye geldi.

        Darp edilen öğretmen Ozan K.
        Darp edilen öğretmen Ozan K.

        DARP RAPORU ALDI

        Daha sonra Türkçe öğretmeni Ozan K.’yı konuşmak için okul bahçesinden dışarıya davet etti. Öğretmeni Whatsapp grubunda neden uyardığını sorduktan sonra aralarında tartışma çıktı. Mehmet Ş. daha sonra öğretmene saldırarak darp etti. Araya diğer öğretmenler girdi.

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        Olay yerine ambulans ve polis ekipleri geldi. Yaralı öğretmen, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Darp raporunu aldıktan sonra Esenler Polis Merkezi’ne götürülen öğretmenin, şikayetçi olmaktan vazgeçtiği öğrenildi.

        “HOCAYA KAFA ATTIKTAN SONRA YUMRUKLA SALDIRIYOR”

        Olayı gören velilerden Veysel Azbay, “Gösteri esnasında olmuş olay. Öğrenci velisi gösteri yerine gelince tartışma çıkıyor, hocaya kafa attıktan sonra yumrukla saldırıyor. Okuldaki öğretmenler ambulansı çağırıyorlar, o esnada ‘öğrenci velisi öğretmeni dövdü, durumu iyi değil” dediler” diye konuştu.

        “AĞZI BURNU KAN İÇİNDEYDİ”

        Kızını 23 Nisan gösterilerinde izlemeye giden Ali Fidan ise, “Aşağı indiğimde öğretmenin ağzı burnu kırık içinde elini yüzünü yıkıyordu ancak kimin vurduğunu görmedim. Olay anında ben zaten okula kızımı izlemeye gidiyordum. Polis çağrıldı, öğretmenin ağzı burnu kan içindeydi. Diğer öğretmenler yıkıyordu” dedi.

        Fotoğraflar: İHA

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