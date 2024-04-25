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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Motokurye sürücüyü tornavidayla öldürmüştü! İşte cinayette dikkat çeken sebep

        Motokurye sürücüyü tornavidayla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!

        İstanbul'da, motokurye ile araç sürücüsü arasında yaşanan ve ölümle sonuçlanan tartışmanın ayrıntıları ortaya çıktı. Yol verme tartışması yaşandığı olayda motokurye Azad A., tartıştığı araç sürücü Ruhat Karasu'ya tornavida ile saldırarak öldürdü. Olayın ardından şüpheli polis tarafından yakalandı. İşte cinayetin detayları...

        Giriş: 25.04.2024 - 10:38 Güncelleme: 25.04.2024 - 11:41
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        Motokurye sürücüyü tornavidayla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
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        İstanbul Esenler'de yaşanan olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında, Menderes Mahallesi 301. Sokak'ta yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre tornavida ile işlenen cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı.

        YOL VERME TARTIŞMASI

        İddialara göre döner restoranında motokurye olarak çalışan Azad A., paket servisi sırasında cadde üzerinde ilerleyen bir otomobil sürücüsüyle yol verme tartışması yaşadı.

        SÜRÜCÜ, MOTOKURYEYİ TAKİP ETTİ

        Bunun üzerine otomobil sürücüsü Ruhat Karasu, kuryenin sepetinden çalıştığı restoranı tespit ederek takip etti. Motokuryenin çalıştığı restorana gelen sürücü burada tartışmaya başladı.

        MOTOKURYE TORNAVİDA İLE YARALADI

        Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, motokurye çalıştığı restorandan aldığı tornavida ile otomobil sürücüsü Karasu'yu yaralayarak olay yerinden kaçtı.

        SÜRÜCÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Tornovida ile öldürülen Ruhat Karasu.
        Tornovida ile öldürülen Ruhat Karasu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralı sürücü Ruhat Karasu ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        KISA SÜREDE YAKALANDI

        Olayın ardından kaçan motokurye Azad A., kısa sürede Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        "YOL VERME TARTIŞMASI YAŞADIK"

        Azad A.’nın ifadesinde, "Yol verme yüzünden aramızda tartışma çıktı" dediğini belirtti. Olayla ilgili geniş çaplı çalışmaya devam ediliyor.

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        #istanbul
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