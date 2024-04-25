İstanbul Esenler'de yaşanan olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında, Menderes Mahallesi 301. Sokak'ta yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre tornavida ile işlenen cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı.

YOL VERME TARTIŞMASI İddialara göre döner restoranında motokurye olarak çalışan Azad A., paket servisi sırasında cadde üzerinde ilerleyen bir otomobil sürücüsüyle yol verme tartışması yaşadı.

SÜRÜCÜ, MOTOKURYEYİ TAKİP ETTİ Bunun üzerine otomobil sürücüsü Ruhat Karasu, kuryenin sepetinden çalıştığı restoranı tespit ederek takip etti. Motokuryenin çalıştığı restorana gelen sürücü burada tartışmaya başladı.

MOTOKURYE TORNAVİDA İLE YARALADI Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, motokurye çalıştığı restorandan aldığı tornavida ile otomobil sürücüsü Karasu'yu yaralayarak olay yerinden kaçtı.

SÜRÜCÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Tornovida ile öldürülen Ruhat Karasu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralı sürücü Ruhat Karasu ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KISA SÜREDE YAKALANDI Olayın ardından kaçan motokurye Azad A., kısa sürede Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.