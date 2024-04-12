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        Haberler Gündem İzmir'de otoyolda bariyere çarpan taksideki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Otoyolda taksi bariyere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

        İzmir'in Buca ilçesinde otoyolda demir bariyere çarpan taksideki 1 yolcu öldü, 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 01:50 Güncelleme: 12.04.2024 - 01:50
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        Otoyolda taksi bariyere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
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        Bornova'dan Buca istikametine seyreden Hikmet Can H'nin kullandığı taksi, Buca ayrımındaki demir bariyere çarptı.

        Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, yolculardan Murat Aksoy'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kazada yaralanan taksi şoförü Hikmet Can H. ile araçtaki 4 yolcu Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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