Bursa'nın Gemlik ilçesinde olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Celal Bayar Anadolu Lisesinde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Gaye Kayan (54), ailesiyle yaşadığı evindeki yatağında annesi tarafından hareketsiz olarak bulundu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ DHA'da yer alan habere göre haber verilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Kayan'ın öldüğü belirlendi.

HİÇBİR RAHATSIZLIĞI YOKTU Bekar olan, daha önce hiçbir rahatsızlığı bulunmayan ve kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin edilen Gaye öğretmenin cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.