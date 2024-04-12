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        Haberler Gündem Burdur'da "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 7 bin 945 lira ceza - Güncel haberler

        Burdur'da "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 7 bin 945 lira ceza

        Burdur'da "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 7 bin 945 lira para cezası uygulandı, ehliyetine el konuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 00:43 Güncelleme: 12.04.2024 - 00:43
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        "Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye para cezası
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        R.E. idaresindeki otomobilin sürücüsünün alkollü olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

        Konak Mahallesi'nde polislerden otomobiliyle kaçmaya başlayan sürücü, 15 dakikalık kovalamacanın ardından Aydınlıkevler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde durduruldu.

        Aracından inerken yere düşen R.E. burnundan yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleriyle hastaneye gitmeyi kabul etmeyen sürücünün yapılan kontrolde 1.80 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Sürücüye alkollü araç kullanmak ve dur ihtarına uymamaktan 7 bin 945 lira ceza uygulanarak ehliyetine 6 ay el konuldu.

        R.E. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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