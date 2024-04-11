İsmail Kartal'dan flaş sözler: Kamuoyu bunları bilmiyor!

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'a deplasmanda 3-2 kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, kaybettikleri için üzgün, turu geçmek adına da ümitli olduklarını söyledi.

Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, Yunanistan deplasmanından en azından beraberlik ya da galibiyetle dönmek istediklerini belirtti.

"SAĞLIK EKİBİ 'EN FAZLA 15-20 DAKİKA OYNATABİLİRSİN' DEDİ" İlk bölümde 2 net pozisyon yakaladıklarını, maçın başından itibaren de oyunu domine ettiklerini söyleyen Kartal, "Ama çok basit goller yedik. Buna rağmen oyundaki planımızı ve disiplini kaybetmedik. Devre arasında 2-0 da olsa goller atarak maçı çevirebileceğimizi, güçlü bir oyunumuz olduğunu konuştuk. 60. dakikada yaptığımız değişikliklerle daha fazla pozisyon ürettik. 3-0'dan 3-2'ye getirdik, 4-3 bile kazanabilirdik. Kaybettiğimiz için üzgünüm. Bazı oyuncuları neden 60'ta oyuna aldığımı sorabilirsiniz. Bazı sakat oyuncularım var. Taraftarlarımız, kamuoyu bunları bilmiyor. Oyuncularımla yaşayan benim. %100 hazır değiller. Parça parça önümüzdeki maçlara en ideal şekilde sakatlanmadan sezonu bitirebilmek adına plan yaptık. Yoğun fikstürümüz var. 3 günde 1 maç oynuyoruz. 60. dakikada risk aldım. Sağlık ekibi 'En fazla 15-20 dakika oynatabilirsin.' dedi. Maç maç düşünüp rakibe göre hareket etme düşüncemiz vardı. 3-0'dan sonra risk alarak oyuna dahil ettik oyuncuları. Buna rağmen Jayden ve Becao sakatlandı. Son dönemde bu anlamda şanssızlık yaşıyoruz. İnşallah sakatlıklar bu akşam bu son olur." açıklamasını yaptı.

REKLAM OOSTERWOLDE'NİN SAKATLIĞI "Oosterwolde'de inşallah büyük bir şey yoktur. Kontrollerden sonra belli olacak. Tadic'te bir şey yok. Hasarlı bir şekilde maçı tamamladık. Gönül ister ki oyuncularım maçları sağlıklı şekilde bitirsin. Maalesef şanssızlık yaşıyoruz. İnşallah bu maçta bunu sonlandırmış oluruz."

"BASİT GOLLER YEDİK" "2-0'ken de takımıma güveniyordum. 3-0 da olsa maçı çevirebileceğimize inanıyordum. 3-3 de olabilirdi. Herhangi bir endişeye kapılmadım. Bu maçı en kötü berabere bitirebilirdik, ben aslında buna üzülüyorum. Basit goller yedik. Bu akşam 3-2'ye getirdik ama İstanbul'da daha farklı olacak. Rakip önde baskı yapmaya çalıştı, 60. dakikadan sonra tempoları düşmeye başladı. Maç başından itibaren önde oyunu tamamıyla domine eden bir Fenerbahçe vardı sahada. Olympiakos bugün bize karşı farklı bir taktikle oynadı sahada. Oyuna giren İsmail Yüksek ve Fred'in diğer oyuncularla bütünleşmesiyle sahadaki herkes ortaya karakter koydu. 3-0 kimsenin kabul ettiği bir sonuç değildi ve bunu kabul etmediler, reaksiyon gösterdiler."