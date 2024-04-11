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        Haberler Gündem Şırnak Silopi'de belediye başkanlığı seçimi kavgasında 7 kişi yaralandı

        Silopi'de belediye başkanlığı seçimi kavgasında 7 kişi yaralandı

        31 Mart Mahalli Seçimleri bitti. Bazı yerleşim yerlerinde tartışmalar bitmedi. Şırnak'ın Silopi ilçesinde iki grup arasında, Çalışkan beldesindeki seçim sonuçlarına ilişkin çıkan taşlı ve sopalı kavgada, 3'ü sağlık çalışanı 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 23:01 Güncelleme: 11.04.2024 - 23:06
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        Seçim kavgasında 7 kişi yaralandı
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        AK Parti'den Çalışkan Belde Belediye Başkanı seçilerek mazbatasını alan Nadir Tosun ile ikinci sıradaki Yeniden Refah Partisi'nin adayı Nihat Yiğit'in yakınları arasında ilçenin Şehit Harun Boy Mahallesi'nde başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        KAVGADA 4 KİŞİ YARALANDI

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Tarafların ambulanslara ve sağlık çalışanlarına da saldırıda bulunması sonucu, ambulans şoförü Ramazan P, sağlık çalışanları Leyla T. ve Hazal K. de hafif yaralandı. Atılan taşlar nedeniyle bir ambulans hasar gördü.

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        SAĞLIK ÇALIŞANLARI EKİPLERCE AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ

        Silopi'de aynı mahallede 7 Nisan'da aynı nedenle iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada, 5 kişi yaralanmış, kavgayla ilgili 11 şüpheli yakalanmıştı.

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        #Silopi
        #haberler
        #seçim kavgası
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