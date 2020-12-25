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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ücretsiz dağıtılan kedi evlerine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi

İHA

Ücretsiz dağıtılan kedi evlerine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi

Bartın’da faaliyet gösteren bir mobilya mağazası tarafından ücretsiz dağıtılan kedi evleri büyük ilgi gördü. Vatandaşlar kedi evlerinden alabilmek için sabahın erken saatlerinde sıraya girdi. Kampanya kapsamında tahta ve sunta kullanılarak yapılan 200 adet kedi evi vatandaşlara dağıtıldı.
Bartın kent merkezinde mobilya ürünleri satan bir mağaza vatandaşlara ücretsiz kedi evi dağıtacağını duyurdu. Hayvan sever vatandaşlar düzenlenen bu kampanyaya büyük ilgi gösterdi. Sabahın erken saatlerinde mağaza önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar mağazanın açılmasıyla birlikte kedi evlerini alıp mağazadan ayrıldılar.
Tahta ve sunta kullanılarak üretilen ücretsiz kedi evlerinden alan Abdullah Keser kedi evini görevli olduğu okuldaki kedisi için kullanacağını söyleyerek, “Okuldaki kedime yuva yapacağım. Ben kedi beslemeyi, güvercin beslemeyi, köpek beslemeyi çok seven bir insanım. Herkes böyle olsa, hayvan sever olsa, hayvanı seven zaten insanı sever. Böyle bir kampanya yaptıkları için çok teşekkür ediyorum” dedi.
Projenin çok güzel olduğunu söyleyen Neriman Çavlı da konuşmasında, “Biliyorsunuz sokak hayvanları ülkemizde ya da dünyada biraz daha öteleniyor. Çok üzülüyoruz. Biz kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Koliler, kulübeler koyuyoruz. Bu proje çok güzel oldu. Yani inşallah devamı gelir diye düşünüyorum. Sokak hayvanları bir nebzede olsa üşümeyecekler "ifadelerinde bulundu.
Mağaza sahibi Faruk Tutkun ise kış aylarında sokak hayvanlarının üşümemesi için böyle bir kampanya düzenlediklerini belirterek, “Soğuk kış aylarında imalathanemizde kendi ürettiğimiz bu kedi evlerini ücretsiz bir şekilde dağıtmaya başladık. Bu fikir aklımıza şu şekilde geldi. Havaların çok soğuk olmasından dolayı kedilere bir şekilde sahip çıkalım, örnek bir davranışta bulunalım diye bir karar aldık. Ve çok talep aldık. Bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Çok ilgi var yetiştirmeye çalışacağız. Şu an ilk etapta 200 tane ürettik ve hepsini bugün dağıtacağız. Çok ilgi gördü her yerden arayıp teşekkür ediyorlar bizde bunun devamını getirmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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