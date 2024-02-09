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        Bakan Şimşek, Bartın'da iş insanları ile buluştu

        HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bartın'da iş insanları ile buluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 19:28 Güncelleme: 09.02.2024 - 19:30
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        Bakan Şimşek, Bartın'da iş insanları ile buluştu
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        HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bartın'da iş insanları ile buluştu.

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Bartın'a geldi. Bakan Şimşek, Bartın Valiliği ve Bartın Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan'ı makamında ziyaret ettikten sonra Bartın Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları gezdi. Bakan Şimşek, daha sonra Bartın Gürgenpınarı köyündeki bir otelin toplantı salonunda iş insanları ile buluştu. Bartın'daki iş insanlarına sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katılımcılara mesajlar verip, son dönemde izlenen ekonomik politikaların kazanımlarını tek tek anlattı. Bakan Şimşek konuşmasının ardından iş insanlarından gelen talepleri de dinledi. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaret ve temasların ardından Bakan Şimşek, kentten ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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