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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bartın'da ziyaretlerde bulundu

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bartın'da ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 19:26 Güncelleme: 09.02.2024 - 19:41
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bartın'da ziyaretlerde bulundu
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bartın'da ziyaretler gerçekleştirdi.

        Bartın programına Vali Nurtaç Arslan'ı makamında ziyaret ederek başlayan Şimşek, valilik şeref defterini imzaladı, kentle ilgili bilgi aldı.

        Daha sonra yürüyerek Bartın Belediyesine geçen Bakan Şimşek, Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ile belediye çalışanları tarafından karşılandı.

        Ziyaretleri kapsamında AK Parti İl Başkanlığı binası önünde partililerle buluşan Şimşek, burada AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik'ten seçim çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

        Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil ve kauçuk fabrikaları ile AR-GE ve İnovasyon Merkezine ziyarette bulunan Şimşek, Bartın Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen toplantının ardından şehirden ayrıldı.

        Bakan Şimşek'e, ziyaretleri sırasında Vali Arslan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya ve AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz da eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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