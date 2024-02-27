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        Haberler Magazin Bartu Küçükçağlayan mini etekli sahnesi sosyal medyayı salladı! Bartu Küçükçağlayan kimdir, kaç yaşında?

        Bartu Küçükçağlayan mini etekli sahnesi sosyal medyayı salladı! Bartu Küçükçağlayan kimdir, kaç yaşında?

        Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan mini etekle sahneye çıkması gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Büyük Ev Ablukada konserine çıkan Küçükçağlayan sahne performansı kadar mini etek ve çorabıyla da çok konuşuldu. Tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam eden oyuncu, 2021 yılında da sahneye yeşil mini etek ve pembe külotlu çorapla çıkmıştı. Jet Sosyete, Yalan Dünya gibi yapımlarda rol alan Bartu Küçükçağlayan kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorularına yanıt aranıyor. Işte Bartu Küçükçağlayan hayatı hakkında bilinmeyenler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 10:04 Güncelleme: 27.02.2024 - 10:04
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        Oyunculuğu kadar yaptığı sahne şovuyla dikkat çeken Bartu Küçükçağlayan hayatı ile son günlerde gündemde yer ediniyor. Renkli ojeleri, çorap ve mini eteğiyle sahneye çıkan Bartu Küçükçağlayan oyunculuğunun yanı sıra Canavar Banavar takma ismi ile Büyük Ev Ablukada grubunun solisti. Peki Bartu Küçükçağlayan kimdir, kaç yaşında, eşi ve çocuğu kim?

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        BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN ETEĞİ VE DANSIYLA SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE!

        Yalan Dünya, Jet Sosyete gibi yapımlarda rol alan Bartu Küçükçağlayan müzik dünyasında da adından söz ettiriyor. Bartu Küçükçağlayan'ın göz kalemiyle çektiği dikkat çekici makyajı ve siyah deri eteğiyle sahneye çıkması, sosyal medyanın diline düştü. Sahneye lise öğrencisinin okul üniformasını andıran siyah mini eteğiyle çıkan Küçükçağlayan, hayranlarını şaşırtan bir de dans gösterisi yaptı.

        BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN KİMDİR?

        1983 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Bartu Küçükçağlayan, 2001'de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanarak İstanbul'a yerleşti. Eğitimi sırasında, 2004 yılında Kent Oyuncuları topluluğunun İnishmorelu Yüzbaşı oyununda rol aldı. 2005-2007 yılları arasında topluluğun Kumarbazın Seçimi oyununda rol alan Küçükçağlayan, 2004 yılından itibaren televizyon dizilerinde de rol almaya başladı. Haziran Gecesi, Çapkın ve Binbir Gece dizilerinde oynadı.

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        2007-2008 sezonunda Yeni Kuşak Tiyatro topluluğunun Şeylerin Şekli oyununda başrollerden Adam'ı canlandırdı. 2012 ile 2014 yıllarıarasında yayımlanan Yalan Dünya isimli dizide Orçun karakterini canlandırdı, bu rolle 39. Altın Kelebek Ödüllerinde En İyi Erkek Komedi Oyuncusu ödülünün sahibi oldu. 2018 yılında bir internet dizisi olan Masum'da oynadı.

        Kumarbazın Seçimi'ndeki oyunculuğu ile dört ödül kazandı ve Şeylerin Şekli ile övgü topladı.

        Küçükçağlayan, Çoğunluk isimli sinema filmindeki Mertkan rolüyle 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülü dâhil birkaç ödül kazandı.

        Kendisi aynı zamanda Canavar Banavar takma ismi ile Büyük Ev Ablukada grubunun solistidir ve gitar çalmaktadır.

        2019 yılında psikolog Merve Özgüle ile dünyaevine giren Bartu Küçükçağlayan, 2022 yılı doğumlu bir kız çocuk babası.

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        TİYATRO OYUNLARI

        Yoldan Çıkan Oyun: Talimhane Tiyatrosu - 2015

        Güzel Şeyler Bizim Tarafta: Berkun Oya - Krek - 2011

        Hoop Gitti Kafa - Berkun Oya: Krek - 2010

        Ben Patronum: Barış Toraz - Akbank Yeni Kuşak Tiyatro - 2009

        Bomba: Berkun Oya - Krek - 2009

        Bayrak: Berkun Oya - Krek - 2008

        Şeylerin Şekli: Neil LaBute - Akbank Yeni Kuşak Tiyatro - 2007

        Kumarbazın Seçimi: Patric Marber - Kent Oyuncuları - 2005

        İnishmorelu Yüzbaşı: Martin McDonagh - Kent Oyuncuları – 2003

        DİZİLERİ

        Jet Sosyete - Gündüz Şahin - (dizi 2018-2019)

        Bartu Ben - Bartu (Kendisi) - (dizi 2018)

        Masum - Selim - 2017

        Yalan Dünya - Orçun Çakaler - 2012-2014

        Binbir Gece - Gani - 2006-2009

        Çapkın: Bora Onur - Kösük (Kemal) - 2005

        Kırlangıç: Abdullah Oğuz - Semiz - 2004

        Haziran Gecesi: Andaç Haznedaroğlu - Ali - 2004

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        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan

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