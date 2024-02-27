Bartu Küçükçağlayan mini etekli sahnesi sosyal medyayı salladı! Bartu Küçükçağlayan kimdir, kaç yaşında?
Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan mini etekle sahneye çıkması gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Büyük Ev Ablukada konserine çıkan Küçükçağlayan sahne performansı kadar mini etek ve çorabıyla da çok konuşuldu. Tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam eden oyuncu, 2021 yılında da sahneye yeşil mini etek ve pembe külotlu çorapla çıkmıştı. Jet Sosyete, Yalan Dünya gibi yapımlarda rol alan Bartu Küçükçağlayan kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorularına yanıt aranıyor. Işte Bartu Küçükçağlayan hayatı hakkında bilinmeyenler
Oyunculuğu kadar yaptığı sahne şovuyla dikkat çeken Bartu Küçükçağlayan hayatı ile son günlerde gündemde yer ediniyor. Renkli ojeleri, çorap ve mini eteğiyle sahneye çıkan Bartu Küçükçağlayan oyunculuğunun yanı sıra Canavar Banavar takma ismi ile Büyük Ev Ablukada grubunun solisti. Peki Bartu Küçükçağlayan kimdir, kaç yaşında, eşi ve çocuğu kim?
BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN ETEĞİ VE DANSIYLA SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE!
Yalan Dünya, Jet Sosyete gibi yapımlarda rol alan Bartu Küçükçağlayan müzik dünyasında da adından söz ettiriyor. Bartu Küçükçağlayan'ın göz kalemiyle çektiği dikkat çekici makyajı ve siyah deri eteğiyle sahneye çıkması, sosyal medyanın diline düştü. Sahneye lise öğrencisinin okul üniformasını andıran siyah mini eteğiyle çıkan Küçükçağlayan, hayranlarını şaşırtan bir de dans gösterisi yaptı.
BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN KİMDİR?
1983 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Bartu Küçükçağlayan, 2001'de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanarak İstanbul'a yerleşti. Eğitimi sırasında, 2004 yılında Kent Oyuncuları topluluğunun İnishmorelu Yüzbaşı oyununda rol aldı. 2005-2007 yılları arasında topluluğun Kumarbazın Seçimi oyununda rol alan Küçükçağlayan, 2004 yılından itibaren televizyon dizilerinde de rol almaya başladı. Haziran Gecesi, Çapkın ve Binbir Gece dizilerinde oynadı.
2007-2008 sezonunda Yeni Kuşak Tiyatro topluluğunun Şeylerin Şekli oyununda başrollerden Adam'ı canlandırdı. 2012 ile 2014 yıllarıarasında yayımlanan Yalan Dünya isimli dizide Orçun karakterini canlandırdı, bu rolle 39. Altın Kelebek Ödüllerinde En İyi Erkek Komedi Oyuncusu ödülünün sahibi oldu. 2018 yılında bir internet dizisi olan Masum'da oynadı.
Kumarbazın Seçimi'ndeki oyunculuğu ile dört ödül kazandı ve Şeylerin Şekli ile övgü topladı.
Küçükçağlayan, Çoğunluk isimli sinema filmindeki Mertkan rolüyle 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülü dâhil birkaç ödül kazandı.
Kendisi aynı zamanda Canavar Banavar takma ismi ile Büyük Ev Ablukada grubunun solistidir ve gitar çalmaktadır.
2019 yılında psikolog Merve Özgüle ile dünyaevine giren Bartu Küçükçağlayan, 2022 yılı doğumlu bir kız çocuk babası.
TİYATRO OYUNLARI
Yoldan Çıkan Oyun: Talimhane Tiyatrosu - 2015
Güzel Şeyler Bizim Tarafta: Berkun Oya - Krek - 2011
Hoop Gitti Kafa - Berkun Oya: Krek - 2010
Ben Patronum: Barış Toraz - Akbank Yeni Kuşak Tiyatro - 2009
Bomba: Berkun Oya - Krek - 2009
Bayrak: Berkun Oya - Krek - 2008
Şeylerin Şekli: Neil LaBute - Akbank Yeni Kuşak Tiyatro - 2007
Kumarbazın Seçimi: Patric Marber - Kent Oyuncuları - 2005
İnishmorelu Yüzbaşı: Martin McDonagh - Kent Oyuncuları – 2003
DİZİLERİ
Jet Sosyete - Gündüz Şahin - (dizi 2018-2019)
Bartu Ben - Bartu (Kendisi) - (dizi 2018)
Masum - Selim - 2017
Yalan Dünya - Orçun Çakaler - 2012-2014
Binbir Gece - Gani - 2006-2009
Çapkın: Bora Onur - Kösük (Kemal) - 2005
Kırlangıç: Abdullah Oğuz - Semiz - 2004
Haziran Gecesi: Andaç Haznedaroğlu - Ali - 2004