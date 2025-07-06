Başak Mireli, Türkiye rekoru kırdı!

Artvin'den başladığı "Solo Türkiye Turu Rekoru" denemesini 15 gün 6 saat 41 dakika sonunda Hatay'ın İskenderun ilçesinde bitiren ve 1500 deniz mili rotasını bitiren milli sporcu Başak Mireli, bu başarıyı yakalayan ilk kadın yelkenci olarak tarihe geçti.

Atlantik Okyanusu'nu 24 günde 2 bin 384 mil yol yaparak yelkenliyle geçen ilk Türk kadını olan Başak Mireli, Artvin'in Hopa ilçesinde Türkiye Yelken Federasyonu temsilcisinin gözetiminde tekne motorunun mühürlenmesinin ardından "Solo Türkiye Turu Rekoru" denemesi için denize açıldı.

Mireli, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i rüzgar gücüyle geçip, 15 gün 6 saat 41 dakikada İskenderun'a vardı. Limana yanaşan Mireli'ye burada ailesi ve sponsorları çiçek takdim etti. Başak Mireli, basın mensuplarına, parkuru tek tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.