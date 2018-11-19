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Evrende hiçbir enerji kaybolmaz. Ben bana geri döneceğini biliyorum. O vakte kadar bu acıya katlanmaya çalışacağım. Seni çok seviyorum Max. Bana yaşattığın tüm güzel duygular, öğrettiğin tüm erdemler için teşekkür ederim. Sayeden gerçek sevginin, sadakatin, sabrın ne demek olduğunu öğrendim. Senden ayrılmak hayatımdaki en zor şey. Ben sensiz hayatın ne demek olduğunu bile bilmiyorum ki. Ama biliyorum ki bana geri döneceksin.