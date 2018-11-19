Oyuncu Başak Sayan, kalp hastası köpeği Max'in ölüm haberiyle sarsıldı.
Başak Sayan Instagram hesabından şu ifadeleri kullandı:
3 gün önce doğum günüydü. 15.Kasım.2001 doğumluydu. 17 yılı geride bıraktı o gün. Doğduğu günü hatırlıyorum da; 9 yavrunun en zayıfı ama savaşçısıydı. Bu kadar uzun süre hayatta kalması da bu yüzden. Görür görmez aşktı bizimki. Tam 17 sene her anımda yanımdaydı benim. Bütün zor ve iyi zamanlarımda.
Her gece ona sarılarak uyudum ben doğduğundan beri. Evlendikten sonra da eşimle aramızda yatmaya devam etti. Çok iyi huylu bir candı. Gözümün içine öyle bir bakardı ki içim erirdi.
Dün gece çok kötüleşti aniden. Sabaha kadar titreyip ağlayarak inledi. Sabaha kadar yanımda yatırıp sakinleştirmeye çalıştım ama sakinleşmedi bir türlü. Derken sabaha karşı 5 e doğru uyudu. Bugün sabah ona haftalardır yaptığım gibi şırınga ile suyumu içirdim, yemeğini yedirip ilaçlarını içirdim.
Öğlen 12 gibi annem ona sıcak duş aldırıp rahatlatım dedi, yıkadık, çok hoşuna gitti, sıcak suyun altında uyudu. Ama sonrasında kötüleşti yeniden. Bir gece evvel ailemi aramıştım, hepsi geldiler bugün beni yalnız bırakmamak için. Max hepsini gördü teker teker.
Akşamüstü dedim ki biraz kucağımda dursun. Kucağıma aldıktan sonra biz biraz yalnız kalalım dedim herkese. Odama gelip yatağa oturdum ve onu ne kadar sevdiğimi söyledim okşayarak.Kalp atışları çok yavaştı.
Sonra içimden bir ses melekleri çağırmamı ve onun acısını azaltmalarını istememi söyledi.Bu esnada vücudu kasıldı birkaç defa. Cümlem bittiğinde kalp atışları sonlanmıştı. Kucağıma doğdu, kucağımda hayata gözlerini yumdu. Ben bana ait olduğunu sansam da asıl ait olduğu Yaradan’a döndü sonunda.
Evrende hiçbir enerji kaybolmaz. Ben bana geri döneceğini biliyorum. O vakte kadar bu acıya katlanmaya çalışacağım. Seni çok seviyorum Max. Bana yaşattığın tüm güzel duygular, öğrettiğin tüm erdemler için teşekkür ederim. Sayeden gerçek sevginin, sadakatin, sabrın ne demek olduğunu öğrendim. Senden ayrılmak hayatımdaki en zor şey. Ben sensiz hayatın ne demek olduğunu bile bilmiyorum ki. Ama biliyorum ki bana geri döneceksin.
Ve son söz; Allah’ım! Onu bana yolladığın, yol arkadaşım olmasını sağladığın için şükürler olsun sana. Lütfen onu bana geri yolla, hangi formda olursa olsun... Teşekkürler...
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