Başakşehir'de hedef play-off! Başakşehir-Iberia Tiflis maçı ne zaman, saat kaçta?
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Gürcistan'ın Iberia Tiflis takımıyla karşı karşıya geliyor. Gürcistan'da oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan Başakşehir, her türlü beraberlik ve galibiyet durumunda play-off turuna kalacak. Peki, "Başakşehir-Iberia Tiflis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Başakşehir-Iberia Tiflis maçının oynanacağı tarih...
Başakşehir tur için sahaya çıkıyor. Iberia Tiflis karşısında oynadığı ilk maçı 1-0 kazanarak avantajı yakalayan Başakşehir, rövanş mücadelesi için bekleyişe geçti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maçta Polonya Futbol Federasyonundan Pawel Raczkowski düdük çalacak. Peki, "Başakşehir-Iberia Tiflis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Başakşehir maçı öncesinde tüm merak edilen soruların yanıtı...
BAŞAKŞEHİR-IBERİA TİFLİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Başakşehir-Iberia Tiflis maçı 15 Ağustos Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.
BAŞAKŞEHİR-IBERİA TİFLİS MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?
Gürcistan'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan Başakşehir, her türlü beraberlik ve galibiyet durumunda turu geçecek. 90 dakikada Başakşehir'in tek farklı geride olması durumunda ise karşılaşmada uzatma bölümüne geçilecek. 15'er dakikalık 2 uzatma devresinde de skorun değişmemesi halinde ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.
Gürcistan ekibinin turu geçmesi için iki farka ihtiyacı bulunuyor.
BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİBİ
RAMS Başakşehir, rakibini elemesi durumunda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile Azerbaycan ekibi Sabah eşleşmesinde tur atlayacak ekiple play-off etabında mücadele edecek.
İki takım arasında İrlanda'da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.