BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?

Gürcistan'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan Başakşehir, her türlü beraberlik ve galibiyet durumunda turu geçecek. 90 dakikada Başakşehir'in tek farklı geride olması durumunda ise karşılaşmada uzatma bölümüne geçilecek. 15'er dakikalık 2 uzatma devresinde de skorun değişmemesi halinde ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

Gürcistan ekibinin turu geçmesi için iki farka ihtiyacı bulunuyor.