Kaza Adnan menderes Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Musap Ş., kullandığı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Refüjü aşan otomobil karşı şeride geçerek 2 otomobile çarptı. Arkadan gelen yolcu minibüsü de duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada Musap Ş. ağır, diğer 1'i kadın 2 otomobil sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı. Minibüste bulunan 3 yolcu ile sürücü şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüleri hastaneye kaldırdı.

Kazaya şahit olan bir sürücü, Araç karşı şeritten geliyordu. Refüjü aştı diğer araçlara vurdu. Bu araçlardan çıkanların hepsi yaralıydı diye konuştu. Görgü tanığı bir başka sürücü de 2-3 yaralı gördüm. Biri de hamileydi herhalde diye konuştu. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan cadde kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla tekrar normal akışına döndü.