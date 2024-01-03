Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hale Algan ile Lale Algan’ın yapımcısı olduğu, Ulaş Bahadır'ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği 'Başkan'ın galası yapıldı.

İzleyicilerle 5 Ocak'ta buluşacak 'Başkan'da başrolleri; Diren Polatoğulları, Necip Memili, Büşra Pekin, Nursel Köse, Şerif Sezer, Füsun Demirel, Bülent Çolak, Sinan Demirel ve Salih Kalyon’un yanı sıra ayrıca Muttalip Müjdeci, Sadık Gürbüz, Gürberk Polat, Sercan Batık, Gözde Kaya, Nil Eray, Ataberk Tufan, Pamir Kurt, İbrahim Yıldırım, Fatih Yücebağ, Cavit Özer, Sevcan Aldatmaz ve Yunus Emre Orhan'ın başrollerini paylaştı.

Belediye başkanlarından memnun olmayan ve yerel seçimlerde değiştirmek isteyen kasaba halkının yaşadıklarını konu edinen 'Başkan'ın galasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Ulaş Bahadır, içine sinen bir işi imza attığını söyledi. Bahadır, "Güzel ve keyifli, insanların tekrar tekrar, yıllar geçse de izleyeceği bir film yaptık. Ülkemiz insanını güldürmek için, keyif alsınlar diye geliyoruz. Umarım takdir görür. Yapımcılarım Hale ve Lale Algan’a bu projeye gönül verdikleri için çok teşekkür ederim. 'Her güçlü erkeğin arkasında bir kadın var' derler. Arkamda iki kadın var. O yüzden her ikisine de çok teşekkür ediyorum. Biz güzel projeler üreteceğiz. İnsanları güldüreceğiz, hüzünlendireceğiz. Bu topraklara dair, bu ülkeye dair hep güzel hikâyeler anlatacağız" dedi.

Ulaş Bahadır

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NECİP MEMİLİ: KADININ ADININ HER ZAMAN ÖNDE OLMASI ÇOK ÖNEMLİ

Galaya gelen herkese teşekkür eden Necip Memili; "Bundan yaklaşık bir yıl önce, Ovacık’ta iyi bir ekiple çok güzel bir iş çıkardık, çok kıymetli insanların yapımcılığını üstlendiği. İki hanımefendinin bunun başında olması bizim için çok onur ve gurur verici. Kadının adının, adımının her zaman önde olması çok önemli. Onların desteğiyle çok kıymetli bir iş yaptık" şeklinde konuştu.

Büşra Pekin - Necip Memili - Nursel Köse

BÜŞRA PEKİN: ÇOK MUTLUYUM

Büşra Pekin, "Çok eğlenceli bir film oldu. Temposu bir saniye bile durmayan, sonuna kadar güleceğimiz, eğleneceğimiz, yeni yetenekler keşfedeceğimiz, çok sevdiğimiz oyuncuları bambaşka performanslarda izleyeceğimiz çok özel bir yapım oldu. Ben içinde bulunduğum için, sevgili yönetmen ve yapımcılarım beni bu filme davet ettiği için çok mutluyum. Güzel bir yolculuğumuz oldu ve nice yolculuklarımız olacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Büşra Pekin

Nursel Köse, "Biz 'Donsuz Ailesi' olarak Ovacık’ın sosyetesi oluyoruz. Tek başıma bir sosyeteyim filmde. Altınlarım, altın dişlerim var, gücümüz, kuvvetimiz var. Kazanacağız..." dedi.

DİREN POLATOĞULLARI: DEVAMI DA GELECEK

Diren Polatoğulları, "Benim için başka bir heyecan oldu. Yöre halkı sağ olsun hepimizi kabullendi, hepimize yardımcı oldu. Hem oynadılar hem de her tür konuda yardımcı oldular. Bürokrasi de yanımızdaydı. Çok rahat, huzurlu ve güvenli bir ortamda çok güzel bir film çektik. Devamı da gelecek inşallah" şeklinde konuştu.

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Çok heyecanlı olduğunu ifade eden Şerif Sezer, "Harika bir coğrafyada çalıştık. Görmeyi çok istediğim bir yerdi. Denk düştü. Çok isteyerek gittim. Filmin ötesinde coğrafya da oynuyor" açıklamasını yaptı.

BÜLENT ÇOLAK: EĞLENCE VE MİZAH MEMLEKETİ BİRLEŞTİRECEK

Kendisine uzun zamandır bu kadar güzel bir senaryo ve film gelmediğini belirten Bülent Çolak, "Filmi izleyince göreceksiniz bence. Yaklaşık 10 yıldır Ulaş’ın senaryosuyla ben de iştigal ediyorum. Sağ olsun yazdığı şeyleri bana gönderir, okurum. Bu harika bir senaryo. Yediden 77’ye herkesin haz alacağı bir film çektik. Güleceğiz, eğleneceğiz... Eğlence de mizah da memleketi birleştirecek" dedi.