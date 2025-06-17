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        Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı: Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisi heyecanı başlıyor. 59. sezonun şampiyonunun belli olacağı final serisinde ilk maç, bu akşam saat 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 10:02 Güncelleme: 17.06.2025 - 10:02
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        Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisi heyecanı başlıyor.

        Ligde Fenerbahçe Beko 12'nci, Beşiktaş Fibabanka ise 3'üncü şampiyonluğunu kazanmak için mücadele edecek.

        Basketbol Süper Ligi'nde 59. sezonun şampiyonunun belli olacağı final serisinde ilk maç, bu akşam saat 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Mücadele, beIN Sports Haber ve beIN Sports 5 ekranlarından yayınlanacak.

        Ligde normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe, final serisinin ilk 2 müsabakasına ev sahipliği yapacak. Play-off final serisinde 4 galibiyete ulaşan takım, şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

        Sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası ve THY Euroleague'in ardından Basketbol Süper Ligi'nde de zirvede yer alarak 2024-2025 sezonunu 3 kupayla kapatmayı hedefliyor.

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        Normal sezonu ikinci sırada bitiren siyah-beyazlı ekip ise Türkiye Kupası finalinde mağlup olduğu Fenerbahçe'den rövanşı alarak 13 yıllık şampiyon özlemine son vermeye çalışacak.

        FENERBAHÇE BEKO TECRÜBESİNE GÜVENİYOR

        Bu sezon THY EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza atan Fenerbahçe, ligi de kupayla kapatmayı amaçlıyor.

        Sarı-lacivertli ekip, çeyrek final serisinde zorlanmasına rağmen Türk Telekom'a 2-1 üstünlük sağlayarak sürprize izin vermedi. Yarı finalde ise toparlanan Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ne karşı seriyi 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

        Sarı-lacivertlilerin final serisinde en önemli kozu, kadro rotasyonu, atletizmi ve tecrübesi olacak.

        Fenerbahçe'de THY EuroLeague Final Four organizasyonunun "En Değerli Oyuncusu (MVP)" seçilen Nigel Hayes-Davis, oynadığı 31 maçta 13,6 sayı ortalamasıyla skor yüküne en fazla katkı veren isim olarak öne çıktı.

        BEŞİKTAŞ'TA BAŞARININ PAROLASI: TAKIM KİMYASI

        Basketbol Süper Ligi'nde 8 yıl sonra finale yükselen Beşiktaş, kimyası, kadro istikrarı, yerli oyuncularından aldığı katkı ve koç takımı kimliğiyle dikkati çekiyor.

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        İki sezondan bu yana Dusan Alimpijevic'in başantrenörlüğünü yaptığı siyah-beyazlılarda Jonah Mathews, en skorer oyuncu konumunda bulunuyor.

        Ligde forma giydiği 36 müsabakada 15 sayı ortalamasıyla oynayan ABD'li şutör, sergilediği performansla play-off yarı final serisindeki son 2 karşılaşmaya damgasını vurdu.

        Play-off aşamasında Galatasaray ve Anadolu Efes'i saf dışı bırakan Beşiktaş Fibabanka, bu sezon iki yerli oyuncusundan önemli katkı almayı başardı.

        Gelişimi ve yükselen grafiğiyle takıma önemli katkı sağlayan Berk İbrahim Uğurlu, 2025 Avrupa Şampiyonası öncesinde A Milli Takım kadrosu için güçlü adaylardan biri haline geldi. Yiğit Arslan ise kritik anlarda aldığı sorumluluk, savunma katkısı ve dış atışlardaki başarılı performansıyla siyah-beyazlıların finale yükselmesinde önemli rol oynadı.

        FENERBAHÇE'NİN LİGDE 11 ŞAMPİYONLUĞU VAR

        Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 11 kez şampiyonluk yaşadı.

        İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda elde eden sarı-lacivertli takım, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022 ve 2023-2024'te de kupanın sahibi oldu.

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        BEŞİKTAŞ KUPAYI 2 KEZ MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

        Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi'nde 2 şampiyonluk elde etti.

        Siyah-beyazlılar, 1974-1975 sezonunda ligi zirvede tamamlayarak ilk kez kupanın sahibi oldu.

        Beşiktaş, 2011-2012'de ise play-off final serisinde Anadolu Efes'e 4-2 üstünlük kurdu ve 37 yıllık özleme son vererek ligde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

        MAÇ PROGRAMI

        Play-off final serisi maç programı şöyle:

        17 Haziran Salı:

        20.30 Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

        19 Haziran Perşembe:

        20.30 Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

        21 Haziran Cumartesi:

        20.30 Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

        23 Haziran Pazartesi:

        20.30 Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

        25 Haziran Çarşamba: (Gerekirse)

        20.30 Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

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        27 Haziran Cuma: (Gerekirse)

        20.30 Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

        29 Haziran Pazar: (Gerekirse)

        20.30 Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

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