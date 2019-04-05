Alan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın halen Görele Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğünü ve daha önce bu konuyla ilgili müteaddit defalar basın açıklaması yaptıklarını ve onları aynen tekrar ettiklerini söyledi.

Sosyal medyada son günlerde olayla ilgili metruk bir binanın yıkımıyla alakalı paylaşımların bilgi kirliliğinin oluşmasını sağlandığını belirten Alan, "Bu metruk bina ile ilgili 27 Eylül 2018 tarihinde Rabia Naz kızımızın babası Şaban Vatan'ın avukatı tarafından Görele Başsavcılığımıza bir dilekçe ile bu metruk binada arama talep ediliyor ve metruk binanın da bir müteahhit tarafından yıkılarak yeni bir ev yapılacağı iddiası ortaya konularak tedbiren binanın yıkılmasının ertelenmesi talep ediliyor. Görele Başsavcımız aynı gün bu metruk bina ile ilgili tedbiren yıkım kararı durduruyor ve orada olay yeri ekiplerini çağırarak araştırma, inceleme yaptırıyor." diye konuştu.

Görele Başsavcılığının gerekli incelemelerini tamamlamasının ardından metruk binanın yıkımına izin verildiğine işaret eden Alan, şöyle konuştu:

"Daha sonra bu araştırma ve incelemelerin tamamı bittikten sonra 1 Ekim 2018 tarihinde metruk binanın tedbir kararını Görele Savcılığımız kaldırıyor. Daha sonra da müteahhit yeni bir bina yapıyormuş. Görele Başsavcılığımız metruk binadaki araştırmasını tamamen bitirmiştir ve ondan sonra bu metruk bina yıkılmıştır."

Yine sosyal medya ve kamuoyunda olayla ilgili siyasi baskı oluşturulduğu yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığına vurgu yapan Alan, şunları ifade etti:

"Türk yargısı hiçbir siyasi baskı veya diğer herhangi bir baskı altında karar vermez. Bu olayda 11 yaşındaki bir yavrumuzun ölmesi olayında bir siyasi baskının düşünülmesi bile Türk yargısını incitmiştir. Bu çok acı bir iddiadır. Biz bunu kabul etmiyoruz. Böyle bir siyasi baskı kesinlikle söz konusu değildir."

Alan, Giresun Emniyet Müdürlüğünden oluşturulan 5 kişilik ekibin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü, yine İstanbul Adli Tıp Kurumunu incelenmesi için dosyayı geçtiğimiz hafta buraya gönderdiklerini aktardı.

İstanbul Adli Tıp Kurumundan hem teknik bilirkişi, hem de Rabia Naz Vatan'ın ölüm sebebiyle ilgili ayrıntılı rapor talep ettiklerini dile getiren Alan, "O raporun sonucunu bekleyeceğiz. İstanbul Adli Tıp Kurumunun raporu ulaştıktan sonra Görele Başsavcılığımız gecikmeksizin gerekli kararı verecek." dedi.

Soruşturma aşamasında gizli olan dosyanın içindeki bazı bilgi ve belgelerin sosyal medyada yayınlandığını, bunun da bilgi kirliliğine sebebiyet verdiğini belirten Alan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar amacı dışında ve hukuki hiçbir mevzuata uygun olmayacak bir şekilde yayılıyor ve insanlarımızın adalete olan güveni sarsılma boyutuna getiriliyor. Görele Cumhuriyet Başsavcılığı hukuka uygun olarak kararını verecektir. Soruşturmasını en ince ayrıntısına kadar yapacaktır. Milletimizden sabırlı olmasını ve sosyal medyadaki kirli bilgilere güvenerek veya inanarak kesinlikle karar vermemelerini, nihai kararı yargıdan beklemeleri gerektiğini buradan rica etmek istiyorum."