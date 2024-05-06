Batı'ya gözdağı: Rusya'dan 'taktiksel nükleer silahlı' askeri tatbikat

Rusya, taktik nükleer silahların kullanımını da içeren bir askeri tatbikat düzenleyeceğini duyurdu.

Savunma Bakanlığı, askeri tatbikatın taktik nükleer silahların kullanımı için hazırlık ve konuşlandırma uygulamalarına yoğunlaşacağını açıkladı.

Bakanlık, tatbikatın "bazı Batılı yetkililerin Rusya'ya yönelik kışkırtıcı açıklama ve tehditlerine yanıt" olduğunu ve Rusya'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini sağlamayı amaçladığını ifade etti.