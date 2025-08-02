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        Haberler Gündem 3. Sayfa Batman'da köyü akrepler bastı | Son dakika haberleri

        Batman'da köyü akrepler bastı: Köylüler tedirgin

        Batman'ın Kozluk ilçesinde Tuzlagözü köyünü istila eden akrepler köylülerin hayatını kâbusa çevirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2025 - 13:45 Güncelleme: 02.08.2025 - 13:45
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        Batman'da köyü akrepler bastı
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        Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Tuzlagözü köyünde, havaların ısınmasıyla birlikte çok sayıda akrep görülmeye başlandı. Köylüler evlerinde ve sokaklarda yürüyemez hale geldi.

        Korkudan köylerinde yaşayamadıklarını ifade eden Erdal Aydın "Havaların ısınmasıyla beraber özellikle gece saatlerinde ortaya çıkan akreplerle baş edemez duruma geldik. Çocuk ve yaşlılarımız var evlerimizde, her an birinin akrepler tarafından sokulması korkusuyla yaşıyoruz. Yaptığımız ilaçlamalar işe yaramadı. Yetkililer bize yardım etsin lütfen" dedi.

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