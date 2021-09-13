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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Pekmezci’ye ikinci başarı ödülü

İHA

Başkan Pekmezci’ye ikinci başarı ödülü

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci her yıl Kent ve Başkan Dergisi tarafından düzenlenen ve halkın oylarıyla yılın en başarılı projelerine imza atan belediye başkanlarının ödüllendirildiği yarışmada ödüle layık görüldü.
Görev süresinde iki buçuk yılı geride bırakırken, başarılı çalışmalara imza atan Başkan Pekmezci daha önce de Sonar araştırma şirketi tarafından 2021 yılında yapılan anket çalışmasında halkın oylarıyla 51 il belediye başkanı arasında yüzde 61,1’lik oranla en başarılı dördüncü belediye başkanı seçilmişti.
Başkan Pekmezci, Bayburt’un otopark sorununa çözüm oluşturmak adına hazırladığı ve 16 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen temel atma töreniyle yapımına başlanan Veli Şaban Mahallesi Çok Katlı Otopark projesiyle ödül aldı.
Malatya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Malatya’da düzenlenen törenle, ödülünü Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin elinden alan Başkan Hükmü Pekmezci yaptığı açıklamada “Belediyeler şehirlerinin kronikleşmeye yüz tutmuş sorunlarına yönelik projeler üreterek hayata geçirmek zorundadırlar. Bizde tarih ve kültür şehri Bayburt’umuzun en önemli sorunlarından biri olan otopark sorununa bir nebze olsun çözüm olmak adına Veli Şaban Mahallemizde çok katlı otopark inşasına başladık. İnşallah tamamlandığında şehrimizin yükünü hafifletecek. Bizim ve şehrimiz için oldukça önemli olan bu projemizin Türkiye çapında bir ödüle layık görülmesi de bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Bu ödül için projenin hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma, bu güzel projemizi ödüle layık gören halkımıza, böylesi güzel bir ortamda bizleri buluşturan Kent ve Başkan Dergisi ekibine ve misafirperverliğinden dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum. “ diye konuştu.
Düzenlenen ödül törenine, Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyük Birlik Partisi Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir ve ödüle layık görülen belediye başkanları katıldı.

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