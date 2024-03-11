Bayburt'ta taraflar, SMA'lı çocuğa bağış şartıyla uzlaştı
Bayburt'ta hakaret şikayetinin tarafları, SMA hastası çocuk için başlatılan yardım kampanyasına bağış şartıyla uzlaştı.
Bayburt'ta hakaret şikayetinin tarafları, SMA hastası çocuk için başlatılan yardım kampanyasına bağış şartıyla uzlaştı.
Kentte yaşayan A.D, araç parkı nedeniyle kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Y.D'den şikayetçi oldu. Bunun üzerine Y.D. hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.
Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışma sonrası dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.
Uzlaştırmacıyla yapılan görüşmelerde, taraflar edimli olarak uzlaşmayı kabul edeceğini iletti.
Bunun üzerine A.D, Y.D'nin SMA hastası Aslan Koca adına başlatılan kampanyaya 500 lira bağış yapmasını istedi.
Teklifi kabul eden K.A, hesaba bağışta bulunarak ceza almaktan kurtuldu.
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