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        Bayburt Valisi Eldivan, kentteki asayiş çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu

        Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, yılın ilk iki ayına ilişkin asayiş değerlendirme toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 17:35 Güncelleme: 06.03.2024 - 17:41
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        Bayburt Valisi Eldivan, kentteki asayiş çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu
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        Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, yılın ilk iki ayına ilişkin asayiş değerlendirme toplantısı düzenledi.

        Eldivan, Valilik Toplantı Salonu'nda gazetecilere, yılın ilk iki ayında 210 asayiş olayı meydana geldiğini, geçen yıla göre olay sayısında yüzde 23 düşüş sağlandığını söyledi.

        Meydana gelen olayların tamamının aydınlatıldığını belirten Eldivan, "2024 yılında kişilere karşı 119, mal varlığına karşı 37 olay meydana gelmiş olup, olayların tamamı aydınlatılarak yüzde 100 başarı sağlanmıştır. 4 hırsızlık faili yakalanmıştır. İlimiz genelinde son bir aydır hırsızlık meydana gelmemiştir." dedi.

        Bölgede aranan şahısların takibinin de titizlikle devam ettiğini aktaran Eldivan, "2023 yılı ilk iki ayında 44, 2024 yılının aynı döneminde 62 şahıs yakalanmış olup yakalama oranı yüzde 41 artmıştır. 2023'te 50 bin 142, 2024'te 89 bin 125 şahıs sorgusu yapılarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78, 2023 yılında 31 bin 723, 2024 yılında 54 bin 553 araç sorgusu yapılarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artış sağlanmıştır." diye konuştu.

        Eldivan, narkotik suçlarla mücadele konusunda yapılan 14 operasyonda, 15 şüphelinin yakalandığını ve çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar, sentetik ecza ve av tüfeği ele geçirildiğini kaydetti.

        Geçen yıla göre operasyon sayısında yüzde 16 artış yakalandığını ve yakalanan şahıs sayısında yüzde 21 azalış olduğunu ifade eden Eldivan, yakalanan esrar maddesinde yüzde 609 artış, sentetik ecza maddesinde yüzde 100 artış, metamfetamin maddesinde yüzde 91 azalış olduğunu söyledi.

        Terörle mücadele konusunda geçen yıla oranla işlem yapılan şahıs sayısında yüzde 150 artış olduğunu dile getiren Eldivan, şunları söyledi:

        "Bir şahıs FETÖ üyesi olmak, bir şahıs PKK/KCK terör örgütüne finansman sağlamak, 3 şahısta PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan olmak üzere toplam 4 şahıs gözaltına alınmış ve adli mercilere sevki sağlanmış, bir sosyal medya hesabı ile 3 internet sitesinin erişimi engellenmiştir. Kaçakçılık, organize ve mali suçlar kapsamında 12 olayda 17 şüpheli şahsa adli işlem uygulanmıştır. 2023 yılının ilk iki ayına oranla 2024 yılı ilk iki ayında yapılan çalışmalar sonucu yakalama oranları yüzde 120 artış göstermiştir. Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 10 operasyonda 11 şüpheli şahıs yakalanmış, yapılan operasyonlarda ülkemize girmeye çalışan 32 yabancı uyruklu şahıs engellenmiş ve deport edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Bir yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmiştir. 2023 yılı ilk iki aya göre kıyaslama yapıldığında operasyon sayısında yüzde 600 artış, yakalanan şahıs sayısında yüzde 900 artış ve tutuklanan şahıs sayısında ise yüzde 100 artış sağlanmıştır."

        Eldivan, trafik olaylarında ise bu yılın ilk iki ayında 25 yaralamalı trafik kazasında 48 kişinin hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandığını bildirdi.

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