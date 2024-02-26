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        Bayburt'ta yaralı halde bulunan puhu tedavi edilecek

        Bayburt'ta bir vatandaşın nehir kenarında bulduğu yaralı puhu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 12:55 Güncelleme: 26.02.2024 - 12:55
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        Bayburt'ta yaralı halde bulunan puhu tedavi edilecek
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        Bayburt'ta bir vatandaşın nehir kenarında bulduğu yaralı puhu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Bayburtlu esnaf Hakkı Turgut, şehir merkezinden geçen Çoruh Nehri kenarında yürüyüş yaptığı sırada yaralı puhu buldu.

        Kuşu veteriner hekime götüren Turgut, daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Bunun üzerine müdürlük ekipleri, yaralı puhuyu koruma altına aldı.

        Görevliler, yaralı puhuyu tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salacaklarını bildirdi.

        Hakkı Turgut, AA muhabirine, nehir kenarında bitkin halde bulduğu kuşu zarar görmemesi için veterinere, daha sonra dükkanına getirdiğini söyledi.

        Turgut, bir süre beslediği kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiğini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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