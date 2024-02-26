Bayburt'ta yaralı halde bulunan puhu tedavi edilecek

Turgut, bir süre beslediği kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiğini aktardı.

Hakkı Turgut, AA muhabirine, nehir kenarında bitkin halde bulduğu kuşu zarar görmemesi için veterinere, daha sonra dükkanına getirdiğini söyledi.

Kuşu veteriner hekime götüren Turgut, daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

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